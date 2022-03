Non riesci a dimagrire? Fai subito questo esame: può salvarti da pericoli molto seri

Ci potrebbero essere tantissimi motivi dietro a una fatica nel dimagrire. Questo esame, però, può aiutarti a capirci qualcosa di più

Dimagrire è un processo lungo e complesso, che non consiste solo in un taglio delle calorie ingerite quotidianamente ma in un vero e proprio cambio di stile di vita. Gli ingredienti essenziali per ottenerlo sono l’impegno, la costanza e la disponibilità a farsi seguire da persone esperte nel settore, sia nutrizionale che sportivo.

Anche nelle migliori situazioni, però, possono esserci alcuni ostacoli al dimagrimento, che spesso non riusciamo a identificare con certezza. Con questo semplice esame potrete iniziare a capirci qualcosa di più, per prendere finalmente in mano la vostra salute.

Dimagrire è troppo difficile? Controlla la tiroide

La tiroide è una ghiandola che si trova all’altezza della gola. Il suo ruolo è fondamentale per il benessere psico-fisico, poiché gli ormoni che produce sono fondamentali nel regolare il metabolismo. Esiste infatti una complessa correlazione tra disfunzioni tiroidee e peso corporeo. Il metabolismo si misura quantificando la quantità di ossigeno che il corpo usa in un determinato periodo di tempo. Se questa misurazione viene effettuata a riposo, ecco che si individua il metabolismo basale, cioè quanto il corpo consuma semplicemente per vivere e svolgere le funzioni vitali.

La misurazione del BMR (Basal Metabolic Rate) è una delle prime che viene effettuata per testare la funzionalità tiroidea di una persona, ancora prima dell’eventuale dosaggio degli ormoni FT3 ed FT4. Questo esame, quindi, può essere molto utile nel caso di una difficoltà nel dimagrire. Gli studi hanno infatti riscontrato che le persone con ipotiroidismo, cioè una tiroide poco funzionante, avevano un BMR molto basso. Al contrario, chi soffre di ipertiroidismo l’ha molto alto.

Se notate un’eccessiva fatica nel dimagrire, quindi, sottoponetevi a questo semplice esame. Potreste scoprire di avere disfunzioni tiroidee facilmente risolvibili con cure farmacologiche e indicazioni medico-sportive. Gli studi hanno infatti evidenziato che un miglioramento dello stile di vita generale può essere benefico anche per pazienti endocrinologici, poiché spesso l’aumento di peso causato da problemi tiroidei si identifica con una ritenzione eccessiva di liquidi.

Il funzionamento della tiroide è quindi necessario per iniziare un percorso di dimagrimento, sia esso di piccola o grande entità. Prima di sottoporvi a qualsiasi dieta auto-prescritta, quindi, rivolgetevi al vostro medico di fiducia per ulteriori analisi e per scoprire quale sia la vostra reale situazione di partenza.

