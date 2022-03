la-pupa-e-il-secchione,-“tagliata-all’ultimo-minuto”.-paola-caruso-e-barbara-d’urso,-voci-pesanti-a-mediaset

Addio partecipazione a La pupa e il secchione per Paola Caruso, che si ferma. L’indiscrezione corre in queste ultime ore: l’ex Bonas di Avanti un altro (il programma di Paolo Bonolis) sarebbe stata tagliata fuori dal cast dello show di Italia Uno. Una vera mannaia. Ma come mai? Per adesso non si conoscono i motivi, ma sembra che si tratti di un vero colpo di scena. La showgirl, che spesso è stata ospite di Barbara d’Urso in tv, non si è presentata alla prima puntata del programma ed ora – secondo le indiscrezioni raccolte da Deianira Marzano – ci sarebbe addirittura un abbandono.

Ma solo pochi giorni fa, sui social, aveva raccontato a tutti la sua voglia di tornare in tv (non la vedevamo da tempo dopo la fase dell’epurazione di Pomeriggio5). Barbara d’Urso, inutile negarlo, ha fatto tanto per Paola Caruso: l’ha ospitata, ha “sposato” la sua causa, le è stata vicino durante i periodi difficili con il piccolo Michelino (suo figlio). Insomma, sembrerebbe che Carmelita nazionale sia stata una grande fan della Caruso. Non dimentichiamo, tra l’altro, che Paola è stata protagonista del salotto di Carmelita dove ha ritrovato pure la madre biologica, che l’aveva abbandonata in fasce. Una scena che fece piangere tutti in tv: una busta con il risultato del test.

Adesso, bisogna capire come mai la Caruso non sarà presente nel nuovo programma della d’Urso – in prima serata su Italia 1. La puntata d’esordio ha fatto il botto con il 13% di share e picchi del 20%.