la-berkshire-hathaway-di-warren-buffett-compra-una-compagnia-assicurativa-per-$11,6-miliardi

Warren Buffett si conferma protagonista in questi primi tre mesi del 2022 e mette a segno un’altra operazione miliardaria. La sua società di investimento, Berkshire Hathaway, ha appena annunciato l’acquisizione per 11,6 miliardi di dollari della compagnia assicurativa Alleghany Corporation.

Fatti principali

Oggi, la società di investimento di Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisire la compagnia assicurativa Alleghany Corporation.

Come si legge nella nota ufficiale, la Berkshire Hathaway acquisirà, in contanti, tutte le azioni Alleghany in circolazione al prezzo di $ 848,02 per azione in contanti. L’operazione avrà quindi un valore totale di 11,6 miliardi di dollari e garantirà un premio del 29% rispetto al prezzo medio, registrato negli ultimi 30 giorni, delle azioni di Alleghany; e del 16% rispetto al prezzo massimo di chiusura di 52 settimane fa.

Soggetta alle consuete approvazioni di rito, l’operazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2022. E prevede che Alleghany continuerà a operare come filiale indipendente di Berkshire Hathaway dopo la chiusura.

Inoltre, secondo i termini dell’accordo di fusione, Alleghany può attivamente sollecitare e prendere in considerazione proposte di acquisizione alternative durante un periodo di “go-shop” di 25 giorni. In questo periodo la società ha il diritto di recedere l’accordo di fusione ad accettare una proposta superiore, subordinatamente ai termini e le condizioni dell’accordo di fusione.

La citazione di Warren Buffett

“La Berkshire Hathaway sarà la perfetta casa per Alleghany, un’azienda che ho osservato da vicino per 60 anni”, ha dichiarato Warren Buffett, presidente e amministratore delegato della società di investimento. “In 85 anni la famiglia Kirby ha creato un’attività che ha molte somiglianze con la nostra Berkshire Hathaway”.

Alleghany in cifre e la reazione in Borsa

Per la prima volta nella sua storia, nel 2021 Allegany ha generato oltre 1 miliardo di dollari di utili in un solo anno. Aumentando, al contempo, il valore contabile per azione dell’8,3%, incluso il 4,8% per il quarto trimestre. Guardando invece a Wall Street, il titolo della società è previsto in crescita 24% nel pre-market, con il prezzo delle azioni in netta salita da 676,75 a 844,50 dollari per azione.

Il patrimonio di Warren Buffett

Secondo Forbes Warren Buffett è la quinta persona più ricca al mondo con un un patrimonio di 123,5 miliardi di dollari.

L’articolo La Berkshire Hathaway di Warren Buffett compra una compagnia assicurativa per $11,6 miliardi è tratto da Forbes Italia.