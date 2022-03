“Davvero scarsa!”: feroce stroncatura per Jessica Selassiè, il suo sogno distrutto

Pioggia di critiche sulla Princess Jessica Selassiè: la vincitrice del GF Vip mira in alto, ma il pubblico la bacchetta severamente.

Come ben sappiamo, ogni personaggio pubblico si espone al giudizio insindacabile dei numerosi detrattori o fan. Il processo che porta alla celebrità è talvolta repentino, e la macchina del successo è un enorme frullatore che spesso destabilizza chi vi si sottopone. E’ quanto successo a Jessica Selassiè dopo il meritato trionfo nella finalissima del GF Vip. La più adulta delle sorelle di nobile retaggio ha conquistato il pubblico del reality con la sua semplicità e l’inconsapevole esibizione delle proprie fragilità caratteriali.

Dopo la sortita dal format, però, l’appetito degli spettatori per il gossip non si è placato, e ha divorato le confessioni che l’ex vippona ha rilasciato al rotocalco televisivo “Verissimo“. Ecco quant’è accaduto dopo la chiacchierata intervista con Silvia Toffanin.

“Un programma tutto mio”: Jessica Selassiè, l’ambizioso progetto le costa osservazioni velenose

Come in ogni appuntamento con il suo talk-show di costume, Silvia Toffanin ha ospitato nel suo parterre i protagonisti del reality, ed è toccato stavolta alle sorelle Selassiè. L’obiettivo era quello di tirare le somme circa la loro esperienza all’interno del GF Vip, scandagliando anche le loro prospettive riguardo al futuro. Ai microfoni di “Verissimo”, Jessica ha ammesso di non aver avuto grandi aspettative circa la sua vittoria. “Sono ancora incredula e senza parole…“, ha esordito la Princess. “Credevo che vincesse mia sorella Lulù, perché pensavo fosse la più forte e aveva voglia di riscattarsi!“.

Incalzata da Silvia Toffanin, ha in seguito ammesso di covare un particolare sogno nel cassetto: “Mi piacerebbe essere una conduttrice di un talk show. Spero che dopo questa esperienza si possano aprire altre porte…“. Se la Princess, incoronata vincitrice assoluta del format, raccoglie molti consensi dal pubblico del programma, non sembra però convincere in termini di credibilità televisiva. Jessica, infatti, non possiede esperienza diretta sul campo, e viene anche tacciata di mancanza di polso e personalità.

Ecco alcune reazioni dopo il coming-out della Princess nello studio di Silvia Toffanin. “Ma questa veramente crede di essere un Tommaso Zorzi, una Giulia Salemi o una Soleil Sorge?“, twitta un utente. E prosegue poi, argomentando: “Ho citato personaggi che subito dopo il Gf erano professionalmente pronti per fare qualcosa. Lei è assolutamente inadatta e lo ha dimostrato anche oggi. Dialettica davvero molto scarsa.“.

Un altro aggiunge: “Soleil e’in TV da anni facendo non so quanti reality… Per cui non parlare solo di GF. Tommaso comunque e’ irraggiungibile e Jessica e’ alle prime armi!“. Insomma, sembra che Jessica debba affrontare un lungo percorso formativo prima di poter anche solo mirare ad una carriera da conduttrice. Riuscirà la vincitrice del reality a coronare il suo sogno nel cassetto?

