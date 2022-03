“Ci sarà una tempesta”: Francesco Totti e Ilary, rivelazione che fa paura

La conduttrice Ilary Blasi rompe il silenzio sulla presunta crisi con Francesco Totti: succederà di nuovo.

L’inizio del 2022 ha segnato un grosso terremoto per la coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo le foto diffuse da alcune agenzia di stampa, l’ex capitano della Roma è stato avvistato allo stadio Olimpico in dolce compagnia, colto sul fatto con una ragazza sconosciuta e molto giovane. Il nome della sconosciuta bellezza al suo fianco è ben presto emerso sui maggiori rotocalchi: il suo nome sarebbe Noemi Bocchi, e reca una somiglianza impressionante con la consorte di Totti.

I rumors circa una presunta crisi matrimoniale si sono ovviamente moltiplicati, e i già insistenti paparazzi hanno assediato la storica coppia, cercando di far luce sulla temperatura del loro stato coniugale. Dopo alcune frecciatine in diretta durante l’ospitata al GF Vip, Ilary ha deciso di vuotare il sacco nello studio di “Verissimo“. A Silvia Toffanin, infatti, ha confessato tutta la verità circa lo scandalo che ha travolto la sua famiglia, e in primis Francesco Totti. Ecco le sue parole.

“Una grande figura di me**a!”: Ilary rivela la sua verità sul presunto tradimento di Francesco Totti

Ilary ha scelto come interlocutrice privilegiata la collega Silvia Toffanin, e a lei confessa: “Su questa storia si è detto tanto, forse anche troppo. È stato un accanimento mediatico nei miei confronti e nella mia famiglia. Sinceramente noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno se non ai miei figli, che ormai sono grandi.”. Lancia poi il suo personale j’accuse alla stampa scandalistica italiana: “Da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti ogni tot anni sistematicamente, sempre nella stessa modalità, sono uscite questo tipo di illazioni, più o meno pesanti. (…) La cosa vergognosa è che alcuni giornali hanno dato la notizia come se fosse certa e hanno fatto una grande figura di me**a. Scusa se uso questa parola molto forte, perché lo è come quelle illazioni. “.

La bionda conduttrice ha poi messo a tacere i rumors concernenti il presunto tradimento da parte di Totti, argomentando: “Lui l’ha incontrata al centro sportivo e lei gli ha chiesto la foto con il figlio, questo succede tutti i giorni nella vita di mio marito, tra autografi, foto e gente che gli parla… (…) Non so se in Italia un’altra coppia avrebbe avuto questa risonanza. Ma sappiamo che Francesco Totti fa sempre scalpore. Lo scoop, il gossip, il circo mediatico è garantito. Ci sono stata male? Mi viene da dire che siamo abituati.“.

Ilary ha poi voluto esprimere il suo disgusto per i paparazzi, che hanno sistematicamente tormentato anche i figli della coppia, nonché la famiglia d’origine della conduttrice. Si è però dichiarata determinata a difendere il suo nido di affetti con le unghie e con i denti: “Come ne usciamo noi? Siamo pronti alla prossima tempesta, perché ci sarà!“. L’attesissima chiarificazione da parte di Ilary Blasi ha messo a tacere la campagna di malignità che ha travolto negli ultimi tempi la sua famiglia. Approderà con spirito sereno alla prima puntata de “L’Isola dei Famosi“?

