Can Yaman, una casa da sturbo: la vista più famoso del mondo, costa milioni di euro

Attore amatissimo e chiacchieratissimo, Can Yaman ha mostrato qualche angolo di casa sua. E ciò che si vede ha dello straordinario

Nato a Istabul, Can Yaman ha solo 33 anni eppure nella sua vita è famoso in più di una nazione. Cresciuto in una famiglia composta da mamma professoressa e papà avvocato, Can ha sempre messo al primo luogo la sua istruzione e la costruzione del suo futuro. A Istanbul ha frequentato il liceo italiano e si è fin dall’inizio distinto per la sua bravura.

Oggi tutti gli impegni gli hanno fruttato una carriera invidiabile, che gli ha permesso di avere una casa da sogno proprio in uno dei luoghi sacri dell’Italia che tanto ama e ha inseguito. Ecco il panorama che ammira tutti i giorni Can Yaman.

Can Yaman e il gioiellino in centro a Roma

Ebbene sì, Can Yaman dal terrazzo di casa sua gode una modesta visuale proprio sul Colosseo, il principale monumento di Roma. L’attore ha una casa dalla bellezza quasi fastidiosa, sfarzosa e davvero stupefacente. Il panorama è uno dei più belli che si possono avere nella capitale e il valore degli appartamenti in quella zona tocca cifre da far girare la testa.

L’attore di Istanbul, però, condivide spesso anche fotografie degli interni. Da queste si intravede uno stile che mescola in modo coerente e particolare la modernità con elementi più classici. Ciò che spicca, anche nella fotografia di copertina, è questo bel tavolo in vetro formato da pannelli rettangolari, che probabilmente consentono di allungare il tavolo per ospitare molte persone. Le sedie sono beige chiare e armonizzano bene con l’ambiente, smorzando la modernità del tavolo con colori e texture più morbide.

A fianco del tavolo si nota una meravigliosa lampada da terra dorata che, insieme al narghilé poggiato sul tavolo, riporta ai colori e ai profumi della terra natale di Can Yaman. Ironico è invece scorgere, sulla mensola proprio sopra alla lampada, un dettaglio quasi puerile: il pupazzo di Winnie The Pooh. Questo evidenzia come Can nella propria casa abbia voluto portarci proprio tutto sé stesso: la sfarzosità dei suoi ambienti natali e anche la familiarità con il suo lato più tenero e fanciullesco.

Dalla finestra si scorge una ringhiera in ferro battuto lavorata con cura, dalla quale probabilmente si ammira una delle zone del centro di Roma. Insomma: Can Yaman non si è di certo risparmiato e casa sua è un vero e proprio gioiello di sfarzo e luminosità.

The post Can Yaman, una casa da sturbo: la vista più famoso del mondo, costa milioni di euro appeared first on Ck12 Giornale.