“avevo-un-debole-per-lui!”:-confessione-shock-di-mara-venier,-lo-rivela-solo-ora

La mattatrice RAI Mara Venier rilascia una scottante rivelazione ai microfoni di Isoradio, rivoluzione in vista per lei?

Tempo di bilanci e di valutazioni per la mattatrice veneta Mara Venier. L’indiscussa regina del palinsesto domenicale di RAI conduce da molti anni con enorme successo lo storico format “Domenica in“, giunto attualmente alla sua 46esima edizione. Mara impugna saldamente il timone del suo varietà dall’ormai lontano 1993, alternandosi alla conduzione con altre prestigiose personalità.

Mara Venier, però, sembra giunta ad un bivio fatidico della sua carriera in TV: sta forse meditando di concludere la sua esperienza a “Domenica in”, ritirandosi così a vita privata? Scopriamo quanto ha rivelato ai microfoni di RAI Isoradio nelle scorse ore.

Mara Venier confessa i suoi dubbi per il futuro, e un clamoroso scheletrino nell’armadio

La mattatrice veneta è stata ospitata nella trasmissione radiofonica “L’autostoppista“, e intervistata da un frizzante Igor Righetti. Interrogata in merito al suo futuro nel programma “Domenica in”, Mara Venier ha replicato: “In cuor mio ci sto pensando… In questo momento non ho la certezza di nulla su che cosa accadrà. Il pubblico mi chiede di rimanere, mi commuove l’affetto nei miei confronti e credo che questo sia importantissimo…“. La conduttrice ha poi commentato spiritosamente: “Se faccio un’altra ‘Domenica in’ mio marito mi lascia!“. Mara è infatti legata al marito Nicola Carraro, una relazione durata ben 21 anni.

Poi valuta altre possibili esperienze nel ruolo di conduttrice: “Se mi offrissero il Festival di Sanremo direi grazie, non sono adatta, ma a ‘Domenica in’, ogni volta che me l’hanno proposta, non ho mai saputo dire di no…“. E aggiunge: “Se dovessi rifarla sarebbe la mia quattordicesima edizione, una in più di Pippo Baudo…“. Mara è perfettamente consapevole che il suo ritiro dal piccolo schermo creerebbe grande cordoglio tra i fan del programma, ed è ancora esitante circa il suo futuro nell’emittente per cui ha prestato lungo servizio.

Igor Righetti ha poi aperto una parentesi stuzzicante, chiedendole chi, nel panorama politico nazionale, Mara considerasse sexy ed appetibile. La conduttrice ha scherzato: “Avevo un debole per Walter Veltroni…“. Ultimamente, la conduttrice è stata anche al centro di controverse polemiche dopo l’intervento a “Verissimo” della sua ex spalla a “Domenica In”, Pierpaolo Pretelli. L’ex velino ha infatti compiuto uno scivolone ai microfoni di Silvia Toffanin, suggerendo che RAI soffra di un’impostazione antiquata e anacronistica, e definendo sé stesso come il “botulino” del programma domenicale. La regina della domenica deciderà di concedersi un’ultima crociera a bordo del format, oppure saluterà definitivamente il suo pubblico?

