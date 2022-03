webuild-celebra-il-“superbarocco”-con-due-mostre-a-genova-e-roma

ROMA (ITALPRESS) – Sarà inaugurata a Roma il 26 marzo la mostra “Superbarocco. Arte a Genova da Rubens a Magnasco”, organizzata dalle Scuderie del Quirinale, dalla National Gallery of Art di Washington D.C., con la speciale collaborazione del Comune e dei musei di Genova e la partecipazione di Webuild. L’esposizione si compone di decine di opere d’arte oggi conservate in grandi musei del mondo, ma anche provenienti da esclusive collezioni private, che potranno essere ammirate fino al prossimo 3 luglio. Webuild è anche main partner della mostra gemella “Superbarocco. La Forma della Meraviglia. Capolavori a Genova tra il 1600 e il 1750”, ospitata a Genova all’interno dell’Appartamento del Doge di Palazzo Ducale dal 27 marzo fino al 10 luglio 2022. Entrambe le esposizioni sono curate da Jonathan Bober, Piero Boccardo e Franco Boggero. La partecipazione a questo nuovo progetto artistico rientra nella tradizione culturale del Gruppo Webuild, sensibile alla tutela del bello e del patrimonio artistico italiano, con il programma “Agenda Cultura”.

Ricordare il fermento culturale del Barocco genovese significa per Webuild rinnovare la promessa di lasciarsi ispirare dall’esempio dei geni italiani che con audacia hanno saputo raccogliere energie e passioni per promuovere il cambiamento dell’intero Paese. Sostenendo il progetto Superbarocco, Webuild vuole anche riconfermare la sua vicinanza al territorio ligure, dove sta realizzando il Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova, la linea ad alta velocità e alta capacità che collegherà Genova a Milano. “Webuild – commenta l’Ad del Gruppo Webuild Pietro Salini – è pronta a dare il suo contributo, non solo realizzando le grandi opere infrastrutturali che daranno slancio e vitalità al Paese ma anche sostenendo quelle iniziative artistiche che sono la linfa della nostra cultura e il collante delle nostre identità”. Per tutta la durata della mostra, le Scuderie del Quirinale ospiteranno anche uno spazio espositivo dedicato al nuovo Ponte Genova San Giorgio, l’opera infrastrutturale realizzata da Webuild simbolo di cambiamento e di efficienza nella costruzione di nuove infrastrutture in Italia.

(ITALPRESS).