“schiattava-dall’invidia”:-momento-imbarazzante-per-caterina-balivo,-lo-hanno-visto-tutti-[video]

Ai telespettatori più attenti non è sfuggito il momento imbarazzante vissuto da Caterina Balivo nell’ultima puntata de Il Cantante Mascherato

Caterina Balivo – Screenshot Instagram

Caterina Balivo non deve aver preso bene la sorpresa che gli è stata riservata nell’ultima puntata de Il Cantante Mascherato. Il suo atteggiamento non è sfuggito ai telespettatori più attenti e informati che in numero considerevole si sono catapultati in rete per commentare l’accaduto.

Nell’ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 c’è stata l’eliminazione della Medusa. Sotto questa maschera si nascondeva Bianca Guaccero, l’attuale conduttrice di Detto Fatto.

Quando la Guaccero si è rivelata al pubblico e ai giurati, la Balivo deve aver avuto un sussulto tutt’altro che piacevole. Le persone a casa hanno subito notato che qualcosa in lei non andava, ricollegando il tutto ai trascorsi non proprio amichevoli intercorsi tra le due conduttrici.

Caterina Balivo, un momento imbarazzante: “Palesemente terrorizzata”

Prima del suo addio alla televisione, la partenopea Caterina Balivo conduceva Detto Fatto, programma pomeridiano di intrattenimento in onda su Rai 2. Al suo posto è subentrata proprio la pugliese Bianca Guaccero, che secondo rumor recenti non dovrebbe essere riconfermata.

Ma per capire cosa è accaduto durante l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato bisogna fare un passo indietro, a quando la Balivo non lesinò critiche contro la versione Guaccero di Detto Fatto. “È molto cambiato, non l’ho più guardato”, tagliò corto in maniera gelida, quando le chiesero un parere.

Poi, non riuscendo a fare a meno del piccolo schermo, la conduttrice napoletana è tornata sui suoi passi trovando quindi asilo nel programma serale di Milly Carlucci come membro della giuria. E qui, ritrovarsi difronte la Guaccero, non dev’essere stato semplice.

Molti telespettatori si sono riversati sul profilo Instagram della conduttrice pugliese per complimentarsi con lei circa le esibizioni sciorinate durante il Cantante Mascherato e per criticare la Balivo, memori delle sue critiche. “La migliore da tutti i punti di vista”, scrive un utente rivolgendosi alla Guaccero, per poi passare all’attacco: “L’egocentrica Caterina Balivo schiattava dall’invidia, ti sei presa la scena da grande donna quale sei, con il tuo talento e la capacità di essere attrice cantante e performer a 360 gradi”.

Alcuni aveva già ipotizzato che tra le maschere in gara nel programma della Carlucci ci fosse la conduttrice pugliese e avevano immaginato quello che poi è accaduto nell’ultima puntata: “La Balivo palesemente terrorizzata dall’idea che a fine serata potrebbe sbucare Bianca Guaccero, dalla maschera della medusa, e rinfacciarle le critiche fatte a Detto Fatto”, aveva scritto qualche settimana fa un utente su Twitter.

Poi, sullo stesso social, subito dopo la puntata, in molti hanno rimarcato con gelida ironia “La faccia unbothered (indifferente n.d.r.) di Caterina Balivo quando è uscita Bianca Guaccero”, oppure “La faccia della Balivo durante i ringraziamenti della Guaccero”. Insomma, secondi i telespettatori una cosa è certa: Caterina Balivo non l’ha presa bene e non è nemmeno riuscita a dissimulare i suoi sentimenti.

