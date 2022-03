Oroscopo Paolo Fox di lunedì 21 marzo: lavoro e salute al top. Come sarà questo lunedì secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Scopriamo le sue previsioni tratte dal suo puntuale appuntamento stellare.

Ariete – Ariete, non scoraggiarti se noti che, nonostante tutti gli sforzi che hai fatto nel tuo lavoro, ci saranno pochi progressi. Sebbene tutto sia già accaduto, non dovresti abbassare completamente la guardia perché alcune sorprese potrebbero essere nascoste. Nuove emozioni da provare, apri il tuo cuore. Prenditi cura della tua gola. Il cielo dei prossimi giorni rivela una fase di miglioramento personale che avvantaggia le loro relazioni, lasciando la rolê più coesa e fraterna, perché la Luna transita tra il settore intimo e il settore dell’amicizia, diventando calante in questo periodo. Più tardi nella settimana, Mercurio entra nel Segno dell’Ariete e incontra il Sole, dando ampiezza alle sue idee.

Toro – Toro, oggi è un buon giorno, svilupperai idee eccellenti, ne farai il miglior uso e lotterai per quello che vuoi. Promesse di qualcuno di speciale che suscitano il tuo entusiasmo. Una sfida per te è avere molta pazienza ed essere costante fino a raggiungere ciò che vuoi. Velocità mentale per rispondere alle domande nel tuo lavoro. Il cielo dei prossimi giorni contribuisce al consolidamento di partnership che si nutrono di obiettivi comuni e affinità intellettuali, vedi? Ciò è dovuto alla Luna nell’asse relazione-lavoro e alla sua fase calante in questo periodo. Già nel fine settimana, noterai che la tua capacità di ragionamento porta a superare le sfide, poiché Mercurio entra nell’area di crisi e trova il Sole nel segno del Toro.

Gemelli – Gemelli, interessi economici che condividi con la famiglia. Finché continui ad adempiere ai tuoi obblighi, non avrai nulla di cui preoccuparti. Devi essere vigile nel campo della famiglia, perché non è esclusa la possibilità di qualche malattia in una persona anziana, che richiederà molta attenzione. Il cielo astrologico della settimana evidenzia l’importanza di prendersi cura degli aspetti strutturali della vita, ha visto geminiana? E questo come un percorso di rafforzamento emotivo, perché la Luna transita sull’asse quotidiano-spirituale, diventando calante in questo periodo. Già nel tratto finale, Mercurio entra nella casa delle amicizie e trova il Sole, suscitando il suo interesse per il collettivo in generale del Segno dei Gemelli.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Cancro, ti citano in una riunione per farti una proposta, devi punirla bene, usare la tua intuizione. uomo calvo con un assegno in mano. Non scoraggiarti vai avanti. Evita i problemi, avrai un problema con l’autorità, non disobbedire e prenditi più cura di te stesso. Non infrangere le regole perché avranno conseguenze. Il cielo astrologico porta un grande apprendimento nelle esperienze collettive e questo movimento delle stelle porta all’auto-miglioramento, perché la Luna transita sull’asse sociale-intimo, diventando calante in questo periodo. Già nel fine settimana, Mercurio entra nell’area di lavoro e incontra il Sole, così che la produzione intellettuale tende ad aiutare la sua carriera e il segno generale del cancro.

Leone – Leone, prenditi cura della tua tasca e di tutti i tuoi risparmi, perché grazie a loro puoi coprire una spesa che non avevi preventivato. È necessario pregare per un progetto relativo all’acquisto o alla vendita di immobili, perché le prospettive saranno meravigliose. Ti arriveranno notizie che cambieranno la vita della tua famiglia, devi essere forte. Nei prossimi giorni, il cielo promuove miglioramenti nella routine domestica e nella convivialità intima. Questo perché la Luna si muove tra il settore familiare e il settore relazionale nel Segno del Leone, diventando calante in questo periodo. Già nell’ultimo tratto della settimana, Mercurio entra nell’area spirituale e si avvicina al Sole, allargandone gli orizzonti intellettuali ed esistenziali.

Vergine – Vergine, avrai notizie in qualcosa che ti aspettavi da molto tempo fa. Scopri le intenzioni maligne di una persona che si fingerà tua amica. La comunicazione aiuterà a migliorare la tua relazione. La cortesia non toglie coraggio, ricordalo quando sei con il tuo partner. Gioie da vivere, goderne. Buon divertimento oggi. Pronto per un’altra settimana? Per cominciare, il cielo porta a una revisione di idee che ti aiuta a migliorare il tuo rapporto con la folla con cui vivi, a causa della Luna nell’asse di comunicazione quotidiano e della sua fase calante in questo periodo. Già nel tratto finale, Mercurio va nella zona intima e incontra il Sole. E questo amplia la percezione della classe del Segno Vergine sui bisogni della vita privata.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Bilancia, sarai in grado di supportare qualcuno che ne ha bisogno. Ottieni una vittoria. Dovrai parlare per chiarire molte cose al lavoro, tutto nel tempo è risolto. Qualcuno ti avvisa della salute di una persona vicina a te. Inaspettato cambio di strategia per superare gli ostacoli. Amori improvvisi che ti rendono nervoso. Controlla la tua ansia facendo sport. Il cielo astrologico della settimana sottolinea l’importanza di prendersi cura degli aspetti pratici della vita prima di dirigere lo sguardo oltre la sfera privata. Questo movimento avviene perché la Luna transita sull’asse materiale-sociale, diventando calante in questo periodo. Nel tratto finale, Mercurio entra nell’area delle relazioni e trova il Sole, stimolando gli scambi intellettuali in generale del Segno della Bilancia.

Scorpione – Scorpione, infine i benefici economici non tarderanno ad arrivare, e anche le opportunità per cambiare le aziende e affrontare nuove sfide. Senti di perdere la tua popolarità, non scoraggiarti sei speciale e unico. Avvolgiti abbastanza stretto e non permettere a nessuna afflizione di farti del male, prenditi cura delle allergie e del tuo sistema respiratorio al massimo. Il cielo espande la sua conoscenza di sé come percorso di crescita personale e rafforzamento delle relazioni intime, perché la Luna transita tra il Segno dello Scorpione e il settore familiare, diventando calante in questo periodo. Cavolo! Già nell’ultimo tratto della settimana, Mercurio entra nell’area della vita quotidiana e trova il Sole, portandoti ad avere idee che migliorano la routine.

Sagittario – Sagittario, è tempo di lasciarsi il passato alle spalle, questo vi impedisce di andare avanti con tutto ciò che avete proposto. Sei in un processo di separazione con la persona che ti ha accompagnato durante gli ultimi tempi, sarà difficile, ma devi stare da solo per riordinarti, ci saranno sempre momenti per una nuova opportunità. Il cielo astrologico della settimana suggerisce l’auto-miglioramento nel bel mezzo di affrontare le sfide, amico. Questo perché la Luna transita sull’asse crisi-comunicazione, diventando calante in questo periodo. Già nel tratto finale, le ragazze del Segno del Sagittario possono prepararsi: Mercurio entra nell’area sociale e trova il Sole, portandoti intraprendenza intellettuale davanti ai gruppi e contribuendo alle loro reti.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Capricorno, le possibilità di aumentare il tuo reddito sono favorevoli. Dovrai solo ricorrere a una maggiore creatività per realizzare i tuoi sogni. Il supporto degli influencer ti aiuterà a dare un nuovo impulso a un progetto in cui hai riposto tutte le tue speranze. Materia con un denaro perso che è chiarito. Il cielo astrologico della settimana nel Segno del Capricorno indica una fase favorevole a pratiche collaborative finalizzate al funzionamento della vita quotidiana, la caprica. Questo accade perché la Luna transita sull’asse amicizia-materiale, diventando calante in questo periodo. Nel tratto finale, Mercurio entra nell’area familiare e trova il Sole, portandoti a migliorare la routine domestica e l’interazione con la tua classe.

Acquario – Acquario, ricevi un pagamento in sospeso. Giorni positivi per rischiare, vincere e fare acquisti di ciò che è necessario per te. Romperai con false credenze e otterrai un’amicizia sincera che farà molte cose per te. Ti proietterai per il futuro, pianificherai strategie per raggiungere i tuoi obiettivi, sarai alla ricerca di prosperità. Il successo è tuo. Il cielo dei prossimi giorni pro Segno dell’Acquario ti rende più impegnato nei tuoi obblighi, portandoti anche ad affinare le tue ambizioni, mentre la Luna transita tra il settore del lavoro e il tuo segno, diminuendo in questo periodo. Già nel tratto finale, Mercurio entra nell’area comunicativa e trova il Sole, aumentando la sua capacità di argomentazione.

Pesci – Pesci, dovrai darti un po ‘di tempo per riorganizzarti e ricominciare da capo. Non arrenderti ora che sei così vicino a raggiungere l’obiettivo, ti incoraggio. Incontra sulla tua strada una persona despota, non lasciarti intimidire di fronte a lui. Non riempitevi di rabbia, lasciatevi andare e andate via. Apporterai alcune modifiche alla tua casa. Acquista vestiti nuovi di zecca. Il cielo astrologico promuove una revisione dei valori che può portarti a mettere in discussione certe situazioni della tua vita, Pisciana. E questo movimento può contribuire a importanti aggiustamenti, perché la Luna transita sull’asse spirituale-crisi, diventando calante in questo periodo. Già nell’ultimo tratto della settimana, Mercurio si reca nell’area materiale e trova il Sole, favorendo la pianificazione finanziaria per il Segno generale del Pesce.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di lunedì 21 marzo: lavoro e salute al top proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.