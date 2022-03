Oroscopo della settimana di Paolo Fox: ecco le previsioni dal 21 al 27 marzo 2022. Anche questa domenica su Oroscopo Più puoi leggere l’oroscopo settimanale dell’astrologo e personaggio televisivo italiano. Le stelle della prossima settimana su amore, lavoro, salute e fortuna.

ARIETE – Le giornate più felici questa settimana mercoledì, giovedì e domenica, quando avrete rispettivamente la Luna in Sagittario e in Acquario (accompagnata da Saturno, Venere e dal vostro astro guida Marte), segni sportivi e spericolati molto affini al vostro. In più ad affiancare il Sole stella del compleanno, che alcuni di voi stanno già affrontando con entusiasmo, proprio domenica si affianca anche Mercurio, quanto mai socievole, dinamico e sportivo. Insomma una botta di vitalità e un carattere quanto mai reattivo, battagliero ma non dispotico come invece se ne stanno purtroppo evidenziando nella situazione fiammeggiante attualmente in allargamento, anche se una certa espansione dell’Io, rispetto al Tu, si percepisce anche in voi: solo a livello individuale ben inteso! Giornate no venerdì e sabato con la Bianca Signora allo zenit abbracciata a Plutone autorevole e poiché contro l’autorità voi ci andate sempre a testa bassa, menando cornate, si può già evincere cosa succederà tra voi e il vostro capo, oppure il vigile che vi appioppa la multa o chiunque impersoni un potere. A questa esuberanza e a questo dinamismo perfino eccessivi fanno da contrappeso momenti di ispirazione creativa e di profonda meditazione, pochi ma intensi. Dovreste meditare anche sulle vostre spese sconsiderate però: l’economia in generale sta già andando a rotoli, almeno non contribuite a far esplodere la vostra!

TORO – La settimana inizia con il piede sbagliato, ovvero con la Luna all’opposizione battagliera nei confronti del vostro segno, già reso spartachista da quando l’inquilino Urano ribelle ne ha preso possesso. Sarà il partner per primo a darvi battaglia ma non solo, anche il socio, gli amici, il collega, gli altri in genere non vedranno di buon occhio il vostro tono brusco e i vostri colpi di testa. Questi si renderanno ancora più evidenti domenica, quando alla Bianca Signora acquariana allo zenit uniranno le loro forze anche Saturno, Marte e il vostro astro guida Venere insofferente, ambizioso e pieno di pretese. Amore sempre in primo piano tra i vostri desideri e i vostri progetti, ma tra venerdì e sabato insieme all’amato bene non vi accontenterete di amoreggiare con l’amato bene: lo trascinerete in campagna a osservare le prime foglie e i fiorellini primaverili, perché il contesto bucolico è il vostro preferito, quello che mette in moto i sentimenti più dolci e autentici. Emozioni profonde e discorsi intelligenti e sentiti anche con gli amici impersonati da Giove generoso e da Nettuno immaginifico. Peccato che Mercurio, che finora li ha accompagnati, nel fine settimana prenda il volo, correndo in Ariete dove subito, stravolto, si abbiocca, rendendo più taciturni e demotivati anche voi. Insomma la settimana inizia zoppicando e si conclude protestando: sperate nella prossima.

GEMELLI – Lunedì e martedì si gobba e basta, ma tra mercoledì e giovedì ci si becca, soprattutto col partner e sulle solite questioni: le spese, i ruoli, le incombenze da suddividere e soprattutto le rispettive frequentazioni sulle quali cercate di non dir nulla, ma sotto sotto anche voi segni d’Aria vi sentite lo stomaco stretto dalla gelosia. Ottime giornate quelle di metà settimana invece per gli studi, gli affari e per sbrogliare situazioni burocratiche e legali complicate; oppure per vedere persone che non incontravate da tempo e con cui farete progetti fantasmagorici. Occhio però a non esagerare: le vostre idee sono sempre grandiose, ma spesso avulse dalla realtà. A ricordarvelo Giove, Nettuno e il vostro astro guida Mercurio asserragliati allo zenit. Dovreste dare un po’ più retta agli altri, soprattutto ai soci e ai colleghi che tentano di distogliervi da progetti strampalati ricordandovi l’importanza di tenere i piedi per terra. Un pensiero anche agli investimenti che vi preoccupano un po’, con gli eventi bellici che non accennano a cessare e un’economia sempre più disastrata. Ma per non rovinarvi il weekend accantonate il pensiero, domenica la Bianca Signora acquariana, amica del vostro segno, reclama almeno un breve viaggio, un’escursione con amici o una scappata in una città d’arte dove fare il pieno di bellezza, emozioni, sapienza. Sì anche allo sport grazie a Mercurio che proprio l’ultimo giorno della settimana decide di traslocare, raggiungendo il Sole in Ariete, segno dinamico, sportivo, vitale e grande amico del vostro. E allora sciambola evitando di pensare al bieco lunedì!

CANCRO – Inizio di settimana dolce con la Luna in Scorpione, segno d’Acqua amico del vostro. In più con Giove, Nettuno e Mercurio come intermediari vivete momento magici, vagheggiando viaggi o godendo di fantastiche ispirazioni creative da fissare subito in un piccolo capolavoro. La fantasia non vi impedirà di farvi onore sul lavoro dove, in barba alla pigrizia di cui si taccia il vostro segno, tra mercoledì e giovedì darete il meglio di voi stessi. Qualche complicazione in più venerdì quando la Bianca Signora raggiungerà Plutone all’opposizione in Capricorno, segno algido e roccioso opposto al vostro, dunque due caratteri diversi che inevitabilmente finiscono per collidere. Non meno complicata domenica, contraddistinta dal passaggio di Mercurio, finora poeta e complice, dai Pesci all’Ariete, il segno che dallo zenit vi martella spingendovi a muovervi e a fare di più. Doppiamente ora che già, incombente col suo raggio luminoso, il Sole vi picchia in testa, ricordandovi i vostri doveri, gli impegni presi e le ambizioni che non osate confessare ma in cuor vostro coltivate come il basilico sulla finestra.

LEONE – La settimana inizia a muso duro e a muso duro finisce. Partiamo con lunedì e la Luna in Scorpione imbronciata in quadratura tra mugugni familiari e le faccende inevase che ora reclamano da parte vostra un intervento immediato e radicale. Impegni non prorogabili, contratti e accordi da chiudere subito anche per chi ha un’attività in proprio. Non va meglio in azienda con Urano allo zenit nei panni di un capo dispotico che non intende ragioni, strilla e basta. E voi, se non impugnate lo scettro del comando, non avete altra scelta che contestarlo con una discussione pseudo amichevole, oppure girare sui tacchi e cambiare lavoro. Niente vie di mezzo insomma, niente scuse: un atteggiamento problematico che dopo alcune giornate piacevoli (mercoledì e giovedì) surriscaldate dalla Bianca Signora in Sagittario, focosa e sportiva quanto voi, si accentua delineando una settimana dominata dal lavoro, dagli impegni e da un’insoddisfazione generalizzata che fa a pugni col vostro carattere di regola solare, aperto e generoso. Non facile neppure la domenica sotto tiro della Luna in Acquario, segno abitato anche dall’algido Saturno, da Venere e da Marte. Dunque un mix di compagnia e solitudine, attrazione e lotta, l’esatta situazione che vivete in coppia o con gli amici. Da un lato vorreste esserci, dominare la scena e divertirvi con loro; dall’altro sentite il bisogno di isolarvi e starvene un po’ per conto vostro. Tranquilli, vincerà la prima opzione, grazie anche alla presenza del Sole arietino caldo e appassionato in trigono, a cui, proprio a fine settimana, si aggiunge anche Mercurio disinvolto, chiacchierone e sportivissimo. Vi porterà in montagna, a scarpinare, oppure in gita in una bella città d’arte, sempre in buona compagnia naturalmente e se con qualcuno l’accordo non è perfetto vi consolerà la presenza di altre persone che vi stimano e ammirano incondizionatamente. Magari sotto sotto vi invidiano anche un po’, ma questo non si dice…

VERGINE – Buon inizio di settimana soprattutto per chi studia o tratta affari, con la Luna in sestile vi sentite in una botte di ferro. Stessa sensazione anche tra venerdì e sabato quando la Bianca Signora in segno di Terra insieme a Plutone formerà un trigono corroborante con Urano e con il vostro segno. Dunque bei progetti, buona sintonia con gli altri e tanto entusiasmo, per quanto pacato, nel godere i momenti felici che la vita vi offre. Non così la parte centrale della settimana occupata, tra mercoledì e giovedì, dalla Luna in Sagittario, segno troppo diverso dal vostro per essere compatibile: voi precisi, ordinati, meticolosi, puntuali; mentre lui smargiasso, eccessivo, appassionato e vagabondo. Insomma due modi incompatibili di essere e pensare. Se siete innamorati o circondati da una famiglia affettuosa, in casa vostra l’amore metterà una bella pezza e di questo dovrete ringraziare il grande Giove, comunque generoso anche all’opposizione, Nettuno, confusionario ma fantasioso quanto basta per dipingere la realtà di tinte pastello, e soprattutto il vostro astro guida Mercurio, opposto fino a domenica, ma come sempre ottimo mediatore. Toccherà a lui trovare soluzioni diplomatiche: ah se potesse anche ai tavoli di pace tra Russia e Ucraina! In ogni caso il piccolino domenica cambierà di segno alleandosi con il Sole arietino che scatena forti emozioni e anche prese di posizione. Vi urteranno non poco, perché le emozioni forti non risuonano sul vostro carattere, sempre piuttosto calmo, razionale e controllato. Ma domenica, per questioni di lavoro non preventivate o a causa della vostra passione per l’ecologia (con sempre più soprusi alla madre Terra…), vi arrabbierete anche voi e non poco, prendendovela a male anche con chi non c’entra. Attenti, non dimenticate che Giove vi sorveglia, tentando con tutti i mezzi di ricondurvi alla ragione.

BILANCIA – Inizio settimana spendaccione, ma non è detto che siano investimenti per voi: inviate provviste, denaro e indumenti alle popolazioni martoriate. Voi non guardate alla bandiera, guardate alla gente, perché al di là dei papaveri che stanno ai governi, le persone non c’entrano con la guerra, vogliono la pace proprio come voi, nati sotto il segno dell’armonia e contrari già per principio a ogni forma di violenza e guerra. Il vostro idealismo continuerà a tenere banco anche mercoledì e giovedì con la Luna passata in Sagittario, segno dal carattere molto diverso dal vostro, molto più infiammabile, ma allineato più o meno sugli stessi ideali: giustizia, libertà, verità. Sì, proprio quella che viene tenuta nascosta alla gente comune ed è proprio questo particolare che vi inquieta e immalinconisce, attivando in voi il bisogno di vederci chiaro e di dire la vostra senza peli sulla lingua. Complicati venerdì e sabato alle prese con la Bianca Signora in Capricorno, dove dimora anche Plutone che vi spinge a fare confronti col passato e a rivedere situazioni, sentimenti e relazioni della vostra vita. Insomma antiquariato scomodo e dove cercare consolazione se non proprio al mercatino delle anticaglie dove cercare tra le cianfrusaglie qualche chicca per scaldare il cuore? La vera compensazione però l’avrete domenica con la Luna in Acquario, segno d’Aria in trigono al vostro che oltre a Saturno filosofico e sintetico, ma non ostile, ospita anche Marte e il vostro astro guida Venere. Dunque sì allo sport, al ballo, alle gite fuori porta a raccogliere l’insalata “matta” che fa tanto bene al fegato. In questo momento, con Giove e Nettuno in sesta Casa, ne avrete un gran bisogno, specie se un po’ per compagnia, un po’ per consolazione, tra piattini gustosi e ben innaffiati ultimamente avete esagerato un po’. A rimettervi in riga oltre al già citato Sole e al suo raggio impietoso e veritiero, domenica ci penserà anche Mercurio passando all’opposizione in Ariete. Con lui prenderete posizioni più decise e – udite, udite – vi darete anche alla polemica, fatto insolito per il vostro carattere che tende ad appianare le temperie e preferisce tacere piuttosto che seminare zizzania. Battaglieri anche con i figli e con il partner: avete le vostre ragioni e non intendete lasciarle passare inosservate.

SCORPIONE – La settimana inizia in bellezza con la Luna nel vostro segno, buon’amica di Giove, Mercurio e Nettuno, dunque intuito, creatività e ispirazione a gogò. Cotte stratosferiche, magari soltanto fantasie, ma emotivamente molto coinvolgenti; tenerissimi anche nei confronti dei figli e del partner, specie se la storia è ancora in rodaggio. Qualche complicazione in più per quelle già collaudate, con Urano contro qualcosa da ridire lo si trova sempre, anche se non c’è! Premio di consolazione per i separati che hanno sofferto il distacco: “morto il re, viva il re” dice il proverbio. Vale a dire che uscito di scena un partner ne arriverà un altro molto più tenero, gentile e charmant, in linea con il vostro carattere. Ininfluente la parte centrale della settimana, ma tra venerdì e sabato godrete di nuovo dell’appoggio lunare, stavolta in Capricorno insieme al vostro astro guida Plutone, prezioso per chi studia, media o tratta affari importanti. Insomma ai tavoli della diplomazia ci sarete anche voi, magari non a quelli europei, ma in famiglia o sul lavoro la vostra opinione si rivelerà di gran valore. Peccato rovinare tutto domenica con i bollori della Luna acquariana e dei suoi inquilini Saturno, duro e mai disposto a cedere nemmeno di un passettino, Marte battagliero e Venere. Solo lei cerca di cavarsela, ma la sua disinvoltura e la sua strafottenza innescano moti di gelosia difficili da placare. In più proprio nel fine settimana Mercurio esce dal regno acquatico dei Pesci, dove vi ha ispirato poesie, fotografie e piccoli capolavori, per passare in Ariete ricordandovi, insieme al Sole, l’imperativo del lavoro che vi vuole sull’attenti già lunedì di primo mattino, ma anche quello della salute: da evitare gli sport estremi, il fumo e lo stile di vita strampalato che prediligete. Qui occorre regolarità e attenti a come vi muovete e andate a sbattere: il rischio di farvi male sussiste ancora e, sempre a proposito di rischi, attenti a come vi muovete tra la folla perché il virus circola ancora, anche se in un mondo preso da altri problemi ora se ne parla molto meno. L’essenziale è saperlo e regolarsi di conseguenza!

SAGITTARIO – Inizio settimana imbronciato con la Luna abbioccata in dodicesima Casa e la voglia di far nulla. Una scossettina vi arriva solo mercoledì col passaggio della Bianca Signora nel vostro segno, smaniosa di nuove esperienze, incontri e amore, come lasciano intendere i sestili di Marte, Venere e Saturno, ma soprattutto il trigono del Sole, ormai forte e deciso in Ariete, segno di Fuoco in trigono al vostro. Dunque si parla d’amore, di figli, di sport, di emozioni, ma anche di sapienza e filosofia, argomenti a cui siete molto interessati perché, nonostante amiate i viaggi, le compagnie e le abbuffate goliardiche, alla vita chiedete un senso più profondo, un senso nascosto. Domandatene al saggio Giove, a Nettuno immaginifico e a Mercurio sapiente, anche se sibillino, tutti quanti in quadratura. Piccole preoccupazioni tra venerdì e sabato per i vostri risparmi e per gli acquisti sempre più costosi. Il buonsenso vi suggerirebbe di fare almeno un po’ di scorte oltre che inviare aiuti alle popolazioni invase, ma quando frugate nel portafoglio e nel cassetto o controllate le cifre sulla carta di credito scoprite che state già per scivolare in rosso… Più allegri domenica, assorbiti dalla vostra passione, il viaggio: basta una scampagnata, una gita in un antico borgo per recuperare il buon umore, grazie, oltre alla Bianca Signora e a Saturno amante dell’antichità, a Marte sportivo e a Venere artista, tutti quanti amici del vostro segno in sestile. Per non parlare poi del piccolo Mercurio che sempre domenica lascia il regno acquatico e caotico dei Pesci per farsi veloce, sportivo e iperattivo in Ariete, focoso quanto l’amico Sole che già vi sostiene, regalandovi emozioni bollenti.

CAPRICORNO – Buon inizio di settimana anche se non esaltante con la Luna amichevole in sestile, buon’amica del vostro inquilino Plutone a cui regala consigli preziosi soprattutto sul fronte finanziario. Con gli amici insomma vi potete sfogare, raccontare i vostri problemi, aprire un po’ il cuore sempre così ermeticamente chiuso. Non così piacevoli mercoledì e giovedì con la Bianca Signora scivolata in dodicesima Casa, ma tutto sommato se vi occuperete dei fatti vostri senza mettere il naso in quelli altrui (gossip che orrore!) tirerete comunque diritto, per approdare incolumi e soddisfatti al venerdì sera con un buon guadagno, anche se non eccezionale, in tasca (dono di Marte, Venere e Saturno in seconda Casa), e con bei paesaggi, dolci emozioni e attività piacevoli anche se non sfiancanti. Proprio quello che piace alla Bianca Signora addolcita dai sestili di Giove, Nettuno e Mercurio romantici, sentimentali e attenti alle emozioni più dolci e segrete, quelle che non raccontereste mai a nessuno. Sabato ottimale per una scappata al mare o al lago, oppure per un pomeriggio godurioso alle terme, finché ce le si può permettere, utilissime soprattutto per chi soffre di dolori articolari o ha problemi alla pelle. Vedrete alla fine che mani e che faccia di seta! Spendacciona anche domenica con qualche acquisto sfizioso, di quelli che di regola non vi permettete, e poi come sempre libri e chicche al mercatino dell’antiquariato, la vostra passione. Ma ecco che a contrariarvi ci si mette il piccolo Mercurio passando, proprio nel fine settimana, in Ariete, dove raggiunge il Sole già ostile al vostro segno che getta luce dove vorreste mantenere la penombra. Non volete che occhi indiscreti frughino negli angoli poderosi di casa vostra e della vostra anima: privacy prima di tutto.

ACQUARIO – La settimana parte di Luna storta e non solo in senso metaforico, ma letterale visto che ve la ritroverete allo zenit, in conflitto col vostro astro guida Urano che lancia un’opposizione a lei e una quadratura a voi e ai vostri inquilini: l’algido Saturno, Marte battagliero e Venere fin troppo trasgressiva. Decisamente migliori mercoledì e giovedì col passaggio della Bianca Signora nel segno amico del Sagittario: grazie a lui in coppia ritroverete l’intesa, chiarendo finalmente quei punti rimasti in sospeso. Non tutti però, agli altri provvederete domenica dopo un paio di giornate fin troppo tranquille e scarsamente rilevanti. Finalmente l’ultimo giorno della settimana, con la Bianca Signora approdata nel vostro segno, avrete modo di mettervi a nudo e di affrontare argomenti che finora avete preferito tacere, tutti presi dal lavoro e dalle vostre velleità d’investimento. Ora invece in chiaro il rapporto di coppia, i vostri sentimenti, i progetti per il futuro e il senso che date alla vita che non può essere solo fare, ci vuole dell’altro. A ricordarvelo non più soltanto l’astro del giorno, nonché marito della Luna, in Ariete in sestile, ma anche Mercurio che lo raggiunge nello stesso segno mettendo i puntini sulle i con la baldanza e la sfacciataggine che gli sono proprie. Parole incisive, idee finalmente chiare, viaggi veloci, quanto alle gare sportive: tranquilli, avrete la vittoria in tasca.

PESCI – Dolce l’inizio settimana con la Luna d’Acqua in trigono al vostro segno: vi parlerà di viaggi e non solo in senso materiale, ma soprattutto tra i boschi delle emozioni e i mari dell’anima. Peccato che tra mercoledì e giovedì l’umore non sia dei migliori sotto tiro della Bianca Signora passata allo zenit, in conflitto aperto con i vostri inquilini Giove, Mercurio e Nettuno, per fortuna così pacifisti da non darle troppo retta. Vi lascerete scivolare addosso le invettive della suocera e le rampogne del capo, perché voi avete altro da pensare: ai vostri sogni per esempio, alla musica, all’arte, ai libri che tanto amate e ai viaggi che farete quando gli incendi della guerra si saranno spenti e l’economia tornerà in risalita. Di questi progetti ne parlate solo con gli amici intimi tra venerdì e sabato con una passeggiata nel bosco o una cenetta per pochi intimi, tutte persone sulla stessa lunghezza d’onda, dalla sensibilità acuta e con una visuale della vita distante dalla materia, più attenta casomai ai doni dello spirito, all’ecologia e ai doveri dell’umanità verso tutti coloro che soffrono e vivono situazioni gravi. A loro devolvete non solo pensieri ed energia, ma anche denaro e lo fate con entusiasmo e convinzione, proprio come piace al Sole arietino, idealista e impulsivo, raggiunto proprio domenica da Mercurio che non perde tempo: si attiva subito, si muove e agisce! Peccato che la Bianca Signora nella stessa giornata scivoli in dodicesima Casa, trascinando con sé anche Saturno pensoso, Marte battagliero e Venere subito meno sicura di sé e del proprio charme. Insomma il vostro amore per l’umanità, per la natura e l’interiorità vi distacca dalle relazioni con gli altri, gli amici, il partner e perfino i familiari che vi conoscono ma non vi capiscono mai fino in fondo… bella forza, come l’oceano, anche voi siete insondabili!

