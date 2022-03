Oroscopo Barbanera di lunedì 21 marzo: ecco le previsioni di primavera!

Oroscopo Barbanera di lunedì 21 marzo: ecco le previsioni magiche per voi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – La forza di volontà con cui portate avanti i vostri progetti sono la migliore garanzia per superare gli eventuali intralci. Intenso dinamismo e belle ambizioni.

Toro (21/4 – 20/5) – Tante cose da sbrigare e poco tempo a disposizione. Però non dimenticate le piccole attenzioni che rendono vivo il rapporto e non vanno trascurate.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Sereni, traboccanti di amore e buone intenzioni, date al cuore il posto che gli spetta, ponendolo al centro della scena, senza tentennamenti.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro (22/6 – 22/7) – La posizione della Luna oggi è simile a una puntura di zanzara: il fastidio passa in fretta. Un buon repellente? Lavoro, amici e tanta leggerezza.

Leone (23/7 – 23/8) – Ha un che di prodigioso il passaggio della Luna in Bilancia, ottima mediatrice. Fra voi e gli altri intercorrono cordialità, rispetto e gentilezza.

Vergine (24/8 – 22/9) – Se qualche settore della vita sembra preso d’assalto e vi costringe alla vigilanza, almeno per quanto riguarda il lavoro e gli affari potete rilassarvi.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia (23/9 – 22/10) – Il transito della vostra Luna avviene in un cielo ricco di aspetti armonici. Il partner invia segnali di distensione e sul lavoro avete buone opportunità.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Domenica poco stimolante, in apparenza. Tuttavia se il fuori tace, il lavorio interiore produce buoni frutti in termini di propositi costruttivi.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Affiancata da Saturno, la Luna gestisce la giornata con equilibrio. Né troppo né troppo poco, in ogni situazione siete perfettamente misurati.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno (22/12 – 20/1) – Per dei lavoratori indefessi come voi la domenica può risultare impegnativa, specie se per quieto vivere vi tocca presenziare ad un evento mondano.

Acquario (21/1 – 19/2) – In trigono a Saturno, la Luna in Bilancia acquista sostanza e ve la restituisce sotto forma di determinazione, lungimiranza e idealismo.

Pesci (20/2 – 20/3) – Un problema imprevisto potrebbe bloccare un progetto a cui state lavorando da tempo. Armatevi di santa pazienza: è uno stallo momentaneo.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Barbanera di lunedì 21 marzo: ecco le previsioni di primavera! proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.