“ma-non-ti-vergogni?!”:-aldo-montano,-il-gesto-della-moglie-fa-scoppiare-l’indignazione

Brutto momento per Aldo Montano e per sua moglie Olga, che si è lasciata andare a un commento capace di scatenare la rabbia feroce dei follower.

Con un gesto improvvido la moglie di Aldo Montano ha scatenato gli attacchi indignati di tanti follower che la seguono su Instagram.

L’atleta russa Olga Plachina, sposa dello spadaccino italiano, si è fatta conoscere dal grande pubblico qualche mese fa entrando nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare e salutare il marito, all’epoca impegnato nel reality show di Canale 5 in veste di concorrente.

Olga ha colpito tutti per la sua bellezza e per la sua grazia, ma in queste ore ha commesso un’imprudenza, lasciando sul suo profilo Instagram un commento su quello che sta accadendo in Ucraina. Commento che ha scatenato la furia degli utenti.

Aldo Montano, indignazione per il gesto di Olga: “Ma tu sei fuori!”

Le parole di Olga hanno scatenato una polemica feroce perché ha dichiarato di aver sempre apprezzato Putin. Affermazione che di questi tempi, con l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo ancora in corso, non poteva non creare clamore. “Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due? Sono una ragazza semplice. Sono una ragazza russa e sono fiera di essere russa“, ha scritto Olga su Instagram.

E ancora: “Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice”. Parole, queste ultime, che hanno scatenato l’inferno. “Purtroppo nessuno di noi sa la verità – ha continuato Olga -. Da parte di entrambi c’è una grossa propaganda. Mi dispiace un botto cosa sta succedendo, ho parenti anche in Ucraina. Ma mi dispiace che danno torto al 1000% ai russi! Ma non c’è fiamma senza fuoco! I miei dibattiti politici rimarranno a casa mia, ma non qui e di certo non davanti all’ambasciata russa”.

Proposito, quest’ultimo, adottato troppo tardi, perché ormai l’incendio era scoppiato, e contro Olga sono arrivati commenti violenti. “No comment. Come fa la gente a seguire una persona che dice certe cose mah”, ha scritto un utente. Un altro invece: “MA TU SEI FUORI. Riprenditi che fai ancora in tempo”.

E ancora: “Torna a vivere in Russia per favore!!! Non stare in Italia”. Invito ripetuto più volte, con modi spicci: “Ma come non ti vergogni in un momento Come questo scrivere che Ti e’ sempre piaciuto Putin Ed il suo regime?! Tornatene allora in Russia!”. Questo, su per giù, il tenore dei commenti che hanno subissato la moglie di Aldo Montano, la quale molto probabilmente, da ora in poi, ci penserà due volte prima di affrontare sui social una questione così delicata e divisiva.

