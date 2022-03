Indiscrezione bomba su Barù, subito in puntata: lei lo vuole a tutti i costi

Su l’ex gieffino Barù è spuntata in queste ore un’indiscrezione bomba che vorrebbe a breve il suo clamoroso ritorno in tv.

L’indiscrezione che sta circolando in queste ore su Barù ha qualcosa di clamoroso e riguarda un suo ritorno immediato in televisione, nonostante abbia terminato da poco le sue fatiche al GF Vip.

Il fatto che l’ormai ex gieffino potesse avesse avere nuove offerte per lavorare in televisione lo si era già capito da un pezzo. Pur entrando nella Casa del grande Fratello a programma già iniziato, Barù ha saputo catalizzare su di sé l’attenzione dei telespettatori.

La storia tormentata con Jessica Selassiè e il suo atteggiamento altezzoso lo hanno reso protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Quindi non c’è da sorprendersi circa il rumor che lo vedrebbe prossimo ad accettare un ruolo da protagonista in un altro programma molto importante.

Barù, indiscrezione bomba: “In trattativa con la produzione”

A sganciare la bomba ci ha pensato Amedeo Venza, blogger e influencer da sempre informatissimo sul mondo dello spettacolo e della tv. Secondo Venza, Barù sarebbe in trattativa con la produzione dell’Isola dei Famosi.

“Barù potrebbe sbarcare in Honduras nelle prossime puntate. L’ex Vippone è in trattativa con la produzione del reality, ma è molto titubante nell’affrontare un’altra esperienza estrema”, si legge in una storia Instagram di Venza.

Il fatto che Barù sia incerto è del tutto comprensibile. Vivere reclusi per mesi nella Casa del Grande Fratello Vip regala una visibilità smisurata ma allo stesso tempo rappresenta un’esperienza estrema, probante soprattutto dal punto di vista psicologico.

Quindi affrontare a cosi breve distanza un’altra avventura estrema non è una decisione da prendere a cuore leggero. D’altro canto Ilary Blasi e la produzione dell’Isola dei Famosi sanno bene che avere Barù in Honduras sarebbe un colpaccio. Con il suo sbarco darebbero un’ulteriore spinta alla lista dei ‘single’.

Poco importa se il cast iniziale del naufraghi è già stato ufficializzato. Gli ingressi in corso d’opera sono all’ordine del giorno in qualunque reality show. Quindi è lecito immaginare che al tavolo delle trattative Ilary e i suoi collaboratori stiano spingendo con laute offerte pur di convincere l’ex gieffino a mettere da parte ogni dubbio per imbarcarsi in questa nuova avventura televisiva.

