Incredibile Fabrizio Frizzi, ora può succedere davvero: notizia che fa stringere il cuore a tutti

Il compianto conduttore di Rai1 è ancora nel cuore di tutti. Per il ricordo Fabrizio Frizzi, però, può arrivare una novità incredibile

Ha condotto come ultima esperienza lavorativa L’Eredità, il game show dell’ora di cena di Rai1. Fabrizio Frizzi è stato uno dei presentatori televisivi più amati. Con il suo fare gentile e sempre accogliente creava in ogni trasmissione un clima sereno e disteso, coinvolgente senza mai essere pesante. Una malattia l’ha portato via al pubblico e alla sua famiglia prematuramente a soli sessant’anni, ma il suo ricordo resta vivo.

Negli ultimi giorni, sta circolando un’ipotesi che consentirebbe a tutti di rivivere un po’ la magia della sua presenza. Sarebbe un’occasione unica, un vero e proprio salto nel passato che renderebbe onore al compianto showman.

Fabrizio Frizzi, la Rai potrebbe farcelo rivedere ancora una volta

Nella sua carriera di oltre quarant’anni, Fabrizio Frizzi ha condotto moltissimi show diversi tra loro. Uno in cui la sua presenza fu più longeva è stato Miss Italia, che l’ha visto sul palco per ben 17 edizioni, di cui 15 consecutive. Frizzi condusse poi “I fatti vostri”, “Domenica In”, “I soliti ignoti” e anche “L’Eredità”, ma partecipò come concorrente anche a “Tale e Quale Show” dell’amico e collega Carlo Conti.

Nel 2017, Frizzi fu colpito da una lieve ischemia cerebrale che gli rese necessario un periodo di riposo e di lontananza dalla televisione. Nel 2018 rivelò poi di non aver superato i suoi problemi di salute ma che avrebbe fatto tutto il possibile, soprattutto per la figlia Stella avuta nel 2013 dalla moglie Carlotta Mantovan, conosciuta proprio a Miss Italia.

Il 25 marzo dello stesso anno, durante le registrazioni de L’Eredità, le sue condizioni peggiorarono e purtroppo morì all’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Il colpo fu durissimo per tutti i suoi colleghi e i telespettatori. L’Eredità fu quindi data in mano all’amico Carlo Conti, che la portò a termine della stagione con mestizia e sobrietà. Nelle ultime ore, però, qualcuno ha presentato l’ipotesi che la Rai conservi ancora le ultime puntate registrate da Fabrizio.

Non è la stessa cosa, ma a proposito di puntate inedite di game preserali la Rai ha ancora in magazzino puntate mai viste de L’Eredità,le ultime girate da Frizzi prima di morire. Mandarle non sarebbe offensivo,bensì un omaggio a un uomo che ha lavorato con tenacia fino all’ultimo — Massimo Falcioni (@falcions85) March 18, 2022

I telespettatori stanno quindi chiedendo in coro che queste vengano mandate in onda. Sarebbe un’occasione sia per ricordare Fabrizio nel suo habitat naturale, cioè la televisione, sia per rendere onore a un uomo e un lavoratore dello spettacolo che fino all’ultimo, nonostante la malattia, si è messo al servizio delle persone.

