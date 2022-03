“ho-paura-per-i-miei-figli”.-ilary-blasi,-crisi-con-totti:-uno-sfogo-drammatico

Ilary Blasi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo in onda su Canale 5, parla di suo marito Totti: “Se io e Francesco non pubblichiamo una foto per due giorni le testate scrivo che siamo in crisi. Su questa storia si è detto troppo, è stato un accanimento mediatico nei miei confronti e nella mia famiglia. Sono problemi nostri questi. La nostra preoccupazione è andata ai nostri figli”, ha spiegato.

“Da quanto sto con Totti è sempre successo così, quindi dove è che il gossip si fa più succoso quando si da un nome e un volto. È durato tutto tre giorni, ma la cosa vergognosa è che quotidiani nazionali hanno dato la notizia come fosse certa e hanno fatto una gran figura di me**a”. Hanno accostato a lei un collega e a lui una ragazza che giocava con lui a padel. “Io non la conosco lui l’ha incontrata a un centro sportivo e gli ha chiesto una foto per il figlio, ma a Francesco succede sempre. Avviene sempre prima che io faccia qualcosa di importante, ma in quei giorni si parlava di Putin perché era scoppiata la guerra e si parlava di Francesco Totti quindi vedi il circo mediatico è garantito quando si parla di lui. Ci sono stata male ma neanche troppo. Quella foto allo stadio a me ha dato una certezza e cioè che ci fosse l’organizzazione di qualcuno. Loro hanno questa foto quindi riconoscono una ragazza dietro a Francesco che non è un personaggio pubblico, la foto è stata scattata il 5 febbraio il caso scoppia il 21 quindi in questi 15 giorni hanno creato il caso. Possibile non sia uscito altro visto che dicevano che durava da mesi la storia?”, spiega la Blasi.

“Non c’è nulla, solo una foto allo stadio. Con lui c’era anche mio figlio. Poi ci hanno accusato di aver fatto una smentita debole, ma sono i giornali che avevano una storia debole. E dopo la bomba non è successo più nulla. Io ho figli grandi che hanno una vita sociale, si vergognavano anche se sapevano la verità. Noi abbiamo spiegato che era già successo. Sono 20 anni che sto con mio marito io non ci sono cascata 20 anni fa e ci casco adesso che ne ho 40?. Io non voglio star dietro alle dinamiche che impongono i social. Voglio usarli per divertirmi. Infatti anche dopo tutta la bufera mediatica ho continuato a fare quello che facevo prima”, ha copncluso la Blasi.