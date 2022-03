“faccio-fatica-a-dormire”:-scoperta-choc-per-guenda-goria,-il-suo-compagno-sta-giocando-col-fuoco

L’ex gieffina Guenda Goria si è dichiarata gelosissima del suo compagno e la scoperta choc di queste ore non le farà dormire sonni tranquilli.

Non devono essere giorni facili per Guenda Goria, e la notizia di poche ore fa deve averla messa parecchio in subbuglio, visto che lei stessa ha ammesso di essere tanto gelosa del compagno.

L’ex gieffina sta vivendo ormai da tempo una bella storia d’amore con Mirko Gancitano, che a breve dovrebbe diventare suo marito. Solo che Gancitano ha deciso di partecipare a la Pupa e il Secchione.

Un programma in cui le tentazioni non mancano, anzi, servono a creare dinamiche in grado di attirare il pubblico. Ed ecco che Barbara D’Urso, conduttrice del programma che va in onda su Italia 1, ci ha messo il carico da mille con una rivelazione clamorosa su Mirko e sul quello starebbe accadendo nella location del reality.

Guenda Goria, scoperta choc: “Mirko fa coppia con lei”

Subito dopo aver saputo che Gancitano avrebbe partecipato a La Pupa e il Secchione Show, Guenda Goria ha confessato di essere gelosissima. “Sono contenta per lui”, però “io da casa controllerò tutto con molta attenzione, seguirò bene il programma. Voglio vedere cosa farà. Sono gelosa da pazzi, ma davvero tanto“, ha detto l’ex gieffina.

E come se non bastasse ieri è arrivata una rivelazione scioccante. A farla è stata Barbara D’Urso in persona, nel corso di Pomeriggio 5. “Io devo dare una brutta notizia a Guenda Goria. Il futuro marito Mirko, fa coppia con Mila Suarez, dormono nello stesso letto“, ha raccontato la conduttrice. E ancora: “La notizia che sto per dare a Guenda è che Mila nella villa, non smette di provocare Mirko. Che insomma, bravissimo ragazzo e secchione, ma è fatto di carne e ossa. Lui però è molto rigoroso e vedremo cosa succederà”.

La novità annunciata dalla D’Urso è di quelle che non fanno dormire la notte, specie se a farne le spese è una ragazza gelosissima come Guenda Goria, che già di suo in questi giorni non riesce a prendere sonno facilmente. “Da quando non sono con Mirko faccio fatica ad addormentarmi…”, ha confidato in una storia su Instagram.

Ora per lei, alla separazione forzata, si aggiunge il fatto che una donna avvenente come Mila Suarez stia facendo avance al suo futuro marito, creando una situazione tutt’altro che rassicurante. Non sarà facile per Guenda dormire sonni sereni. Invece Gancitano è chiamato a superare una prova durissima. Ma deve farlo se non vuole mandare in fumo il suo matrimonio, ancor prima che si celebri.

