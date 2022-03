“È stata una vendetta”: Nathaly Caldonazzo si sbottona, finalmente lo ha rivelato

L’ex gieffina Nathaly Caldonazzo torna a parlare della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip rivelando un retroscena scabroso che riguarda una altro concorrente.

Nathaly Caldonazzo è tornata a parlare in queste ore della sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, soffermandosi sul rapporto conflittuale che si è venuto a creare tra lei e un altro concorrente del reality show.

La Caldonazzo, sebbene sia entrata nella casa di Cinecittà quando il programma era già cominciato, ha saputo conquistare un ruolo di rilievo nelle dinamiche del reality grazie al suo carattere forte e schietto.

Proprio la sua schiettezza l’ha portata a inimicarsi e quindi a scontrarsi con un altro gieffino, anche lui capace di ergersi a protagonista grazie a vicende che Nathaly ha criticato aspramente.

Nathaly Caldonazzo, retroscena scabroso: “Mi ha fatto terra bruciata attorno”

In casa la Caldonazzo si è fatta parecchi nemici, a cominciare da Alex Belli, che nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il bello e il cattivo tempo, trascinando in un triangolo amoroso, più o meno studiato a tavolino, la sua promessa sposa Delia Duran e Soleil Sorge.

Nathaly ha subito dimostrato profonda empatia nei confronti della Duran, a sua volta costretta a vivere un’esperienza traumatica per via della relazione nata tra Alex e Soleil. Natahly ha esortato più volte la venezuelana a non fidarsi di Belli, ma anzi ad allontanarsi da lui, attribuendogli un eccesso quasi patologico di egocentrismo.

Naturalmente quando Alex è tornato in casa per la seconda volta, tra i due è stato subito scontro. Alex ha accusato Nathaly di voler manipolare Delia. E su quanto accaduto in quell’occasione la Caldonazzo ha detto la sua nell’intervista rilasciata a Velvetmag.it.

“Alex si è sentito smascherato dalle mie affermazioni, che non volevano essere offese contro la sua persona, ma solo il mio punto di vista”, ha spiegato Nathaly, per poi rivelare: “Ha cercato di vendicarsi, facendomi, da subito, terra bruciata intorno”.

In pratica Nathaly accusa Belli di aver tramato alle sue spalle allo scopo di inimicarle anche gli altri concorrenti. Accusa che nell’intervista ha un ulteriore seguito, se vogliamo, ancora più tagliente: “Le persone si rivelano sempre per quello che sono, sia nella piccolezza che nella grandezza”. Parole che non hanno bisogno di spiegazioni, e confermano il giudizio impietoso della Caldonazzo sugli atteggiamenti da guascone di Belli e sugli intrecci amorosi che l’ex attore ha intessuto, forse in maniera premeditata, per tutta la durare del GF Vip.

