“È indietro anni luce”: Alessandra Celentano distrutta, arrivano le parole sprezzanti del collega

Parole sprezzanti di un ex ballerino di Amici che si scaglia contro Alessandra Celentano dopo il primo serale del talent show.

Tra gli inseganti del talent show condotto da Maria De Filippi, Alessandra Celentano risulta essere la più divisiva, meritandosi gli strali dei colleghi, come è accaduto in queste ore, subito dopo il primo serale di Amici 21.

La Celentano è una purista della danza classica e impone a tutti i costi questo suo integralismo, che molto spesso non viene recepito nemmeno dai suoi stessi allievi. Integralismo che sfocia in giudizi lapidari, che rischiano di inibire i ragazzi.

Cosa accaduta anche nel serale, quando la Celentano ha preso di mira la ballerina Serena, alla quale ha riservato critiche che non sono affatto piaciute ad un ex ballerino professionista del talent show.

Alessandra Celentano, contro di lei parole sprezzanti: “Chiacchiere a zero”

Nel corso della serata la Celentano si è incaponita nel criticare Serena, ballerina di 19 anni, inserita nella squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. La Celentano si è resa protagonista di una discussione accesa, con il resto della giuria, criticando apertamente il fisico della giovane ballerina.

A suo avviso il fisico di Serena non risponderebbe alle caratteristiche ideali richieste a una ballerina, soprattutto se confrontate con quelle di un’altra allieva, ovvero Carola Puddu. Quindi la Celentano ha lanciato una sfida proprio tra le le due ragazze e con sua somma delusione ha dovuto incassare la vittoria di Serena.

In difesa della ragazza è sceso in campo anche Fabrizio Prolli, ex ballerino professionista di Amici, nonché ex marito di Veronica Peparini. Prolli ha criticato duramente la presa di posizione della Celentano, tornando ad attaccare la performance di Carola Puddu.

Prolli ha detto la sua su Instagram, sparando a zero prima su Carola: “Carina. Ma niente di che. E stasera ha dimostrato ciò che pensavo. È una ballerina nella media. NIENTE DI CHE.” E poi prendendosela direttamente con la Celentano: “Esiste la danza nel MONDO e poi quella della CELENTANO che si riferisce SOLO AL CANONE del TEATRO CLASSICO. È rimasta indietro anni luce”. E ancora: “Poi i fatti hanno parlato. Carola impacciata, insicura e inguardabile. Serena bella sensuale e presente. Chiacchiere a zero“.

