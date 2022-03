Diretta. Enigma cinese, le ultime inquietanti parole del Dragone. Putin, mistero fitto. In Ucraina una notte di terrore: i russi alzano l’asticella

Siamo al 25esimo giorno di guerra. La Russia è in stallo e reagisce alzando il livello della violenza e l’intensità dei bombardamenti. A Mariupol la battaglia è strada per strada. Vladimir Putin sempre più avvolto nel mistero. Il ruolo sempre più enigmatico della Cina: da che parte stanno?

Ore 07.51 India e Giappone, immediata cessazione della violenza

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il suo omologo indiano Narendra Modi hanno chiesto “l’immediata cessazione della violenza” in Ucraina, al termine di un incontro a Nuova Delhi. Kishida e Modi hanno rimarcato l’importanza della sicurezza degli impianti nucleari in Ucraina e si sono impegnati ad agire per affrontare la crisi umanitaria che l’Ucraina sta affrontando, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata dopo il loro incontro.

Ore 07.28 Uk, Russia punta le città: nel mirino i civili

La Russia continua a puntare sugli attacchi alle aree urbane dell’Ucraina, con l’obiettivo di limitare le perdite “già consistenti”, ma facendo questo mette in conto un aumento delle vittime civili. È quanto sostiene l’intelligence britannica nell’ultimo aggiornamento della situazione della crisi in Ucraina. “Le forze russe continuano ad accerchiare diverse città dell’Ucraina orientale”, spiega la sintesi del ministero della Difesa del Regno Unito.

Ore 7.12 Stupri di guerra: Violentate per una foto

“Lui era il segretario del consiglio comunale: è stato assassinato. Lei è stata violentata, in casa, dai russi. L’hanno ritrovata accanto al figlio”. La storia dell’orrore viene denunciata da Ihor Sapozhko, 45 anni, sindaco di Brovary, la città di circa 140 mila abitanti a una ventina di chilometri da Kiev. E riguarda Oleksiy Zdorovets e la moglie, Maryna. Una delle molteplici, e terrificanti, testimonianze sugli stupri e i crimini di guerra che arrivano dalle città dell’Ucraina sotto attacco.

Ore 06.52 Incendio a Kamianka-Buzka, nell’Ovest dell’Ucraina

Nella notte a Lviv-Leopoli le sirene hanno suonato di nuovo suonate alle 5:28 fino alle 6:35, come riferisce il Corsera. Dalle immagini circolate in rete si evince come a Kamianka-Buzka a 42 km verso nord est abbia preso fuoco il tetto del municipio.

Ore 6.25 La Cina: Noi dal lato giusto della Storia

Il ministro degli Esteri della Cina ha affermato che il tempo dimostrerà che Pechino si trova dal lato giusto della Storia, a riguardo della crisi in Ucraina. Wang Yi — stando a quanto riportato dall’agenzia Reuters — ha detto che la Cina “è sempre stata a favore del mantenimento della pace, e contro la guerra” e che la sua posizione è sempre stata “oggettiva e giusta, in linea con i desideri dei diversi Paesi”.

Resta il mistero sulla posizione di Pechino, posizione enigmatica e indecifrabile. Nemmeno una lunga telefonata tra Biden e Xi Jinping, quella di venerdì, è riuscita a far posizionare chiaramente la Cina nel campo di chi chiede alla Russia di fermare l’aggressione contro Kiev; ieri una esplicita richiesta in questo senso da parte del governo ucraino è risultata vana.

Ore 5.36 Zelensky: Mariupol, crimini di guerra che passeranno alla storia

In un nuovo video postato su Facebook, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che l’assedio di Mariupol passerà alla storia per essere un “crimine di guerra” dell’esercito russo. “Fare questo a una città pacifica, quello che hanno fatto gli occupanti, è una cosa terribile che sarà ricordata per i secoli a venire”, ha affermato Zelensky nel suo video-discorso notturno alla nazione riportato dai media internazionali.

Ore 5.25 Ucraina, una notte di terrore

Offensiva russa senza sosta. Le sirene d’allarme antiaeree si sono attivate in quasi tutte le regioni dell’Ucraina, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Oltre che a Kiev e a Leopoli, il rischio di raid aerei è scattato negli oblast di Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovograd, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volinia, Cherkasy, Zhytomyr e Vinnytsia

Ore 4.00 – Zelensky: Sospese attività partiti politici filo-russi

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha affermato che molteplici partiti politici saranno sospesi durante la legge marziale a causa della guerra condotta dalla Federazione Russa e dei legami di alcuni di loro con la Russia stessa. In un video pubblicato sul sito web della presidenza ucraina, Zelensky ha riferito che il Consiglio nazionale di sicurezza e difesa dell’Ucraina ha deciso di sospendere l’attività della Piattaforma di opposizione – Per la vita, Partito della Sharia, Nostro, Blocco di opposizione, Opposizione di sinistra, Unione delle forze di sinistra, Stato, Partito socialista progressista di Ucraina. Partito socialista, Socialisti e Blocco Vladimir Saldo.

Ore 00.33 Uk: Kiev controlla cieli

Le forze aree ucraine e la difesa aerea stanno continuando a difendere efficacemente lo spazio aereo. La Russia non riesce a ottenere il controllo dei cieli e fa affidamento su armi lanciate da basi russe per colpire obiettivi all’interno dell’Ucraina. È l’analisi dell’intelligence britannica sulla attuale situazione del conflitto fra Russia e Ucraina. Il controllo dello spazio aereo era uno dei principali obiettivi dell’avanzata russa dai primi giorni del conflitto e il fallimento mette in crisi i processi operativi.