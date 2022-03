valerio-scanu-si-apre,-ha-rivelato-tutto-in-diretta:-lacrime-senza-fine

A Storie Italiane, Valerio Scanu ha raccontato un episodio drammatico della sua vita. Momenti davvero tesi, ecco cos’è successo

Nel giorno di venerdì 18 marzo 2022 si celebra la la Giornata nazionale dedicata alle vittime dell’epidemia di Coronavirus Covid-19. Per questo motivo, molte trasmissioni televisive tra cui Storie Italiane hanno fatto uno specifico approfondimento su ciò che in questi due anni è successo. La guerra, infatti, sta in qualche modo allontanando il pensiero della pandemia, poiché con la sua gravità catalizza ogni attenzione.

Durante la puntata di Storie Italiane, però, Valerio Scanu si è raccontato e ha narrato un episodio dolorosissimo della propria vita. Una confessione del tutto inaspettata, che gli ha cambiato il futuro.

Valerio Scanu ne parla con dolore: ecco cos’è successo

La puntata di Storie Italiane di venerdì 18 marzo è stata dedicata alle vittime di covid-19 e a tutti coloro i quali hanno sofferto per la perdita di amici e parenti. Eleonora Daniele ha quindi voluto ospitare diverse persone del mondo della televisione, del cinema e della musica e permettere loro di raccontare questi episodi dolorosi, per liberarsene un po’ e per condividerlo con il proprio pubblico.

Uno degli ospiti che ha più sconvolto il pubblico è Valerio Scanu. Il cantante ha infatti narrato il suo grande dolore, il fardello di tristezza che porta con sé ormai da mesi: la perdita del padre. Tutto è iniziato con una febbre di normale entità che non ha per niente spaventato Valerio Scanu e il padre, uomo da sempre in salute. A un certo punto, però, la situazione è crollata e l’hanno ricoverato prima in un ospedale della Maddalena e poi a Olbia. “Nonostante stesse male, inviava a me e a mia mamma foto dall’ospedale per rassicurarci…” ha raccontato Scanu, “…dicendoci che si sentiva bene“.

Il padre del cantante è stato quindi intubato, ma la situazione era ormai irrecuperabile: “…mi ha detto sentiva come se avesse un frantoio nel petto […]. I polmoni erano già compromessi” ha svelato. Valerio Scanu ha anche parlato dei commenti che qualche utente del web gli ha rivolto, quando ha svelato la sua situazione. Un follower, per esempio, gli ha chiesto se avesse la coscienza pulita nei confronti di suo padre o se, invece, si sentisse in colpa per essere stato lontano da lui, per la sua carriera.

La rivelazione del dolore di Valerio Scanu ha sconvolto i suoi follower e i suoi fan, che sui social hanno riversato parole piene d’amore e d’affetto per lui. “Mi si spezza il cuore” ha commentato un’utente, parlando della voce rotta con cui Scanu ha narrato la vicenda. Sicuramente questa sarà una ferita molto difficile da rimarginare, ma il cantante sa di avere a fianco a sé un pubblico che lo ama e che lo sosterrà sempre.

