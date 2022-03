tomaso-trussardi,-si-prende-la-sua-rivincita:-colpo-di-scena-clamoroso-che-cambia-tutto

Dopo la separazione da Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi svela un retroscena che nessuno si sarebbe mai aspettato. La verità è ben diversa

Imprenditore di successo, Tomaso Trussardi è ancora giovane eppure ha tra le sue mani una delle aziende di moda più amate in Italia. Nella sua vita, però, c’è stato anche un grande dolore: la separazione dalla moglie Michelle Hunziker, che gli ha dato le due figlie Sole e Celeste. Il loro amore è durato dieci anni ed è stato uno dei più invidiati dal pubblico, che però è rimasto delusissimo all’annuncio della sua fine.

Durante un’intervista, Tomaso Trussardi ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rivelando la verità su un aspetto della sua relazione su cui si è tanto (forse troppo) parlato. Ecco cos’ha detto.

Tomaso Trussardi senza precedenti: “Mi dispiace molto”

Tanto si è detto e tanto si è scritto sull’amore finito tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Ciò che la famiglia si augura, invece, è che il bel rapporto che è sempre esistito tra i due ex coniugi possa restare tale e, anzi, addirittura crescere nel tempo per il bene delle due figlie. Di fatto, è proprio questo l’obiettivo e il desiderio di Michelle, che spesso ha sottolineato come loro continuino ad essere mamma e papà e, quindi, una famiglia.

Ma della famiglia Hunziker-Trussardi non si è chiacchierato solo del rapporto tra i due ormai ex coniugi, ma anche di quello tra Tomaso e Aurora Ramazzotti, la primogenita di Michelle avuta con il cantante Eros. Di loro se n’è detta di ogni sorte, facendo spesso leva sul fatto che non si sopportino e che il rapporto tra di loro sia ai minimi storici. Tomaso Trussardi è arrivata nella vita di Aurora quando lei aveva sedici anni, un momento delicato e sicuramente importante della vita di un’adolescente.

Durante un’intervista per Novella 2000, però, Tomaso ha voluto rivelare la verità su questo presunto litigio che lo allontanerebbe dalla figlia di Michelle. “Ho sempre cercato di pormi come amico e fratello maggiore…” ha rivelato “…Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto”. Tomaso ha poi sottolineato che spera che le cose si aggiustino e che si possa recuperare anche questa minima distanza che si è creata. Quello che è chiaro, però, è che nessuno ha litigato con nessuno e che tra Tomaso e Aurora sia rimasto il civile rapporto che c’è sempre stato. “Continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno…” ha anche rivelato, segno dell’affetto che prova per lei.

