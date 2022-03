“stai-cadendo-proprio-in-basso”:-brutta-sorpresa-per-roberta-morise,-un’accusa-che-fa-male

L’ex Professoressa de L’Eredità sta vivendo un momento di fortissime critiche. Brutto colpo per Roberta Morise, i commenti sono taglienti

La conduttrice e showgirl trentaseienne sta per iniziare una nuova sfida con sé stessa. Dopo tanti anni in Rai, Roberta Morise sbarca a Mediaset per una grande esperienza, che la coinvolgerà a 360°. Ultimamente è tornata alla ribalta grazie a L’Eredità, programma che la lanciò nel 2006 e che quest’anno l’ha richiamata per un breve periodo. La Morise, però, ormai conta più di dieci anni in televisione e non sarà certamente questa sfida a metterle paura.

Nelle ultime ore, però, Roberta Morise sta subendo grossi attacchi personali a causa di questa scelta lavorativa. Durissime parole per lei, la gravità è inaudita.

Roberta Morise, tutti contro di lei: manca poco

Il grande trampolino di lancio di Roberta Morise è stato Miss Italia nel 2004. Proprio durante quell’occasione, Carlo Conti l’ha notata per bellezza e modo di fare e l’ha voluta a fianco a sé nella trasmissione “I raccomandati”. La coppia televisiva ha quindi proseguito con “L’anno che verrà” e “L’Eredità” e in breve tempo è diventata anche una coppia di fatto, dando vita a un amore durato sino al 2011.

Dopo il breve ritorno a L’Eredità a fianco di Flavio Insinna durante questa stagione, in cui ha sostituito Andrea Cerelli e Samira Lui assenti a causa del Covid-19, per la Morise è arrivata una grande opportunità. Ilary Blasi, infatti, l’ha voluta a fianco a sé per il grande ritorno de L’Isola dei Famosi, che inizierà lunedì 21 marzo. Per Roberta Morise è una nuova esperienza che non tutta la sua famiglia ha condiviso. Al settimanale Nuovo TV, infatti, ha detto: “Mia madre ha cercato di dissuadermi fino all’ultimo ma sanno quanto io sia testarda […]. Alla fine si sono arresi e adesso sono sereni“.

Sui social la Morise ha condiviso poche ore fa un video ironico in cui, durante la preparazione della valigia, si lasciava andare a un momento di panico. Nei commenti, però, sono arrivate parole molto taglienti per lei. Secondo i suoi fan, infatti, con la scelta di partecipare a L’Isola dei Famosi la Morise sta sbagliando tutto: “Mi stai cadendo in basso… programma trash” scrive un utente. Questo fan non è l’unico a cercare di dissuadere la conduttrice dal fare questo viaggio, ma lei sembra ormai convinta e il cast è confermato già da tempo. Chissà come andrà e se riuscirà a far ricredere tutti i suoi detrattori.

