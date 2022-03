Oroscopo Paolo Fox di domenica 20 marzo: la superclassifica con il segno vincente. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – C’è del nervosismo in amore oggi, le cose potrebbero non andare per il verso giusto. Siate cauti negli investimenti o altri movimenti finanziari: ricordate che le soluzioni che cercate non sono semplici ma dovete provare a fare molto di più se volete conquistare il cuore di qualcuno.

Toro – Oggi è un giorno favorevole all’amore. Domenica importante, soprattutto con una Bilancia o Capricorno. Ricordate la razionalità nel lavoro anche se siete sovreccitati. Non è questo il momento di fare sciocchezze.

Gemelli – Luna favorevole oggi, cari amici dei Gemelli, ma possiamo dire anche che le piccole trasgressioni sono ok. Attenti ai soldi, ma non sottovalutate le proposte in arrivo, potreste avere qualche bella e inaspettata sorpresa.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Siete nervosi in amore, mantenente la calma altrimenti rischiate davvero di perdere tutto quello che avete. Attenti sul lavoro, potrebbero esserci cambiamenti all’ultimo momento, tuttavia potreste essere favoriti da qualcosa di totalmente improvviso e inaspettato. Siate molto cauti.

Leone – La giornata di oggi in amore è strana: se volete mettere in discussione un rapporto avete bisogno di tranquillità, meglio oggi che domani. Il lavoro non va al massimo: ricordatevi le clausole da rispettare anche se sono molto noiose, sarà un bene per voi rispettarle, fidatevi cari amici del Leone.

Vergine – Dovete mettervi in gioco in amore, e farlo da oggi! Basta aspettare e restare imbrigliati in una relazione che nella realtà, non vi soddisfa davvero. Le stelle vogliono che cambiate la situazione relazionale e c’è qualcuno che dal vostro cuore non è mai uscito. Sul lavoro oggi è un buon giorno per portare avanti progetti, controllate però i conti.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Lasciate perdere le polemiche in amore, grandi possibilità con un Sagittario che potrebbe davvero cambiarvi la vita in meglio. Grandi solleciti al lavoro, permane qualche incertezza, ma ci sono strade facili da intraprendere.

Scorpione – Sono stati dei giorni pesanti in amore, ma finalmente torna la calma. Martedì e venerdì giornate importanti. Sul lavoro dovete tenere sotto controllo più cose che potete, ma non pretendete l’impossibile.

Sagittario – Oggi è un buon giorno per l’amore, specie se siete in coppia, soprattutto con una Bilancia. Sul lavoro ci vuole calma e tempo: se lasciate passare le soluzioni arriveranno. Controllate le spese e le questioni legali.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Luna strana in amore quest’oggi: evitate discussioni. Sul lavoro cercate di mantenere ciò che avete. Se siete lavoratori autonomi state provando a rimettervi in gioco.

Acquario – Oggi è un buon giorno per l’amore, potrebbero arrivare chiarimenti nelle relazioni. Attendete dei cambiamenti sul lavoro che, per ora, sono solo sulla carta.

Pesci – Oggi è un buon giorno per l’amore, potrebbero arrivare chiarimenti nelle relazioni. Attendete dei cambiamenti sul lavoro che, per ora, sono solo sulla carta.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di domenica 20 marzo: la superclassifica con il segno vincente proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.