Oroscopo di domenica 20 marzo: tutti i segreti delle stelle su amore e salute. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni della giornata di domani: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Oggi niente relax… domani un impegno importante e risolutivo vi porterà via il giorno di festa. Oggi ne approfitterete per pianificare nei minimi particolari un progetto che se andrà in porto vi cambierà la vita

Toro – Meraviglia delle meraviglie… il cielo vi protegge… un amore sublime, eccelso, vivetelo con l’impeto dei sensi, distaccatevi, almeno per oggi dalla realtà e vivete come adolescenti questo momento, rinvigorirà il corpo e la mente.

Gemelli – Un ritorno al passato porterà una strana malinconia, sarete eccezionali nel non far vedere agli altri il vostro turbamento ma una persona a voi molto vicina capterà al volo il vostro stato d’animo, evitate le bugie piuttosto preferite le mezze verità.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Sarete ad un passo da una vostra personale realizzazione ma la vedrete sfuggire ingiustificatamente dalle mani, rabbia e disappunto non dovranno pregiudicare un prossimo tentativo, quindi non perdetevi d’animo fra qualche giorno, sarete più favoriti.

Leone – Il vostro spirito leonino non si smentisce mai, oggi sarete il simbolo della regalità, belli dentro e fuori la primavera vi rinvigorisce, ottima la forma fisica e il fascino che sprigionerete sarà irresistibile, una serata romantica con una persona speciale, un impegno importante da prendere.

Vergine – Oggi riposo assoluto… anche il cambio di stagione sarà rinviato alla prossima settimana, sentite il bisogno di libertà dalle responsabilità e soprattutto dagli impegni domestici, una gita fuori porta sarà nei vostri programmi ma volente o nolente oggi è domenica, la famiglia e le sue insindacabili esigenze avranno la priorità.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Se oggi troverete un po’ di tempo, date uno sguardo a tutto quello che riguarda l’aspetto fiscale e finanziario di famiglia, tra carte, documentazioni e bollette pagate sarà evidente una dimenticanza che se domani non sarà chiarita potrà cagionare un fastidioso inconveniente.

Scorpione – Attenti in amore non fate promesse che sapete a priori di non poter mantenere, oltre a fare una brutta figura sarà inevitabile anche una cattiva nomina.

Sagittario – Attenti ai malintesi, Marte potrà portarvi a dire o fare qualcosa d’insensato, in amore non fate passi falsi…

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Nuove amicizie, figure con cui intratterrete relazioni professionali e d’intesa, non siate troppo fiduciosi nelle collaborazioni finanziarie tra questi potrà esserci chi avrà intenzioni poco oneste nei vostri confronti e meditare a breve un imbroglio.

Acquario – Se volete ottenere risultati soddisfacenti nel lavoro, occorrono concentrazione e lucidità, specie se avete per le mani un affare da concludere, una virgola fuori posto potrebbe portare notevoli svantaggi economici.

Pesci – Mercurio sul vostro Sole sarà forse troppo impetuoso, specie per la gestione delle vostre risorse, un buon saldo sul conto non dovrà essere oggetto di speculazione, del resto non piace neanche a voi rischiare, state più attenti a quello che fate e soprattutto non siate impulsivi, ci sarà da mantenere testa a un conflitto diventato ormai fastidioso e ripetitivo, una guerra psicologica da vincere, Mercurio servirà a questo.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo di domenica 20 marzo: tutti i segreti delle stelle su amore e salute proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.