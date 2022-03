Oroscopo Branko di domenica 20 marzo: arriva una pioggia di soli…. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Oggi attiri l’elettricità, tutti ti voglio vicino. Ma tu devi stare con i piedi per terra, aprire gli occhi e capire di chi puoi fidarti. Osserva meglio, allarga il campo visivo!

Toro – Non puoi andare avanti senza avere un progetto chiaro in testa, devi pianificare altrimenti rischi di fare i conti con l’ennesima delusione. Solo così riuscirai ad essere sicuro di te stesso, ma non devi sprecare tutta l’energia che hai!

Gemelli – Prendi tutte le cose sul serio e oggi potresti fare i conti con qualche difficoltà. In realtà, hai voglia di leggerezza, spensieratezza, ma non devi tirarti indietro: forza, rimettiti in discussione e tutto procederà a gonfie vele!

Cancro – Oggi hai una bellissima intuizione, sai come trovare la strada giusta e come risolvere un problema. Chi ti sta attorno forse non è così speciale, ma ti aiuterà anche nei problemi più difficili, quelli che sembrano insormontabili!

Leone – Oggi sei riservato, più timido del solito. Ma anche molto ottimista perché le belle idee non ti mancano. Cerca di analizzare tutto con calma, di fare chiarezza e poi di agire. Non sbaglierai!

Vergine – Ti stai sforzando molto, stai cercando di concentrarti sul lavoro, ma non riesci a prendere le distanze da chi ha delle idee un po’ strane. Non puoi pretendere che tutto vada bene, devi avere pazienza e il cielo tornerà a sorridere!

Bilancia – Oggi sei alla ricerca della semplicità, non vuoi troppe responsabilità. Anzi, non vuoi complicarti la vita perché hai già tanti problemi: rilassati!

Scorpione – Stanno succedendo davvero tante (forse troppe) cose attorno a te. Non puoi avere la testa tra le nuvole, cerca di stare con i piedi per terra e di capire qual è la soluzione giusta ai tuoi problemi!

Sagittario – Non essere precipitoso, non puoi usare la fretta in questo momento. Cerca di mantenere la calma perché hai bisogno di tempo per riflettere, prima di prendere una decisione!

Capricorno – Oggi hai un ottimo umore e sei attratto dai temi filosofici, quelli esistenziali. Ogni cosa per te è fondamentale, anche un minimo dettaglio e le idee non ti mancano di certo!

Acquario – Oggi avrai delle difficoltà perché non riesci a capire bene cosa provi e le tue emozioni sono ‘ballerine’. Cerca di non avere paura del cambiamento, lasciati andare. Solo chi vivrà saprà!

Pesci – Sei diviso in due: una parte di te vuole buttarsi a capofitto in qualcosa, l’altra vuole aspettare. Sei un po’ incerto, non sai come muoverti, ma non temere: questo periodo prima o poi finirà e il sole tornerà!

