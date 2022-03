La Pupa e il Secchione, Soleil crea già scompiglio: sarà scontro in diretta?

Dopo la prima puntata de La Pupa e il Secchione, arrivano dichiarazioni che preannunciano lo scontro tra le due protagoniste dello show.

Il nuovo impegno televisivo di Barbara D’Urso è cominciato con ottimi risultati relativamente agli ascolti. Ma le parole spese in queste ultime ore da una delle protagoniste dello show potrebbero essere il prologo a uno scontro durissimo che potrebbe a sua volta caratterizzare le prossime puntate.

Cosa che alla conduttrice napoletana potrebbe non dispiacere, anzi, aggiungerebbe altro pepe alla nuova versione de La Pupa e Il Secchione, che per lei è una sfida da vincere a tutti i costi per riconquistare i favori di Mediaset.

Ed è quindi probabile che la D’Urso abbia accolto con curiosità, se non con favore le ultime dichiarazioni di Antonella Elia, che a breve farà il suo ingresso negli studi di Italia 1 come opinionista.

La Pupa e il Secchione, Antonella Elia: “Fuoco e fiamme? Staremo a vedere”

Antonella Elia non ha potuto partecipare di persona alle prime registrazioni de La Pupa e il Secchione come opinionista perché è risultata positiva al Covid. Un contrattempo fastidioso ma in via di risoluzione, che l’ha costretta al videocollegamento con gli studi di Italia 1.

Nel frattempo, in una diretta social, ha espresso in maniera netta la sua idea su Soleil Sorge, protagonista assoluta del Grande Fratello Vip, scelta anche lei dalla D’Urso per fare l’opinionista a La Pupa e Il Secchione. In questi mesi la Elia non ha perso occasione per criticare aspramente la gieffina e il suo modo di vivere l’esperienza del GF Vip.

“Soleil non mi è piaciuta per niente dentro la casa, soprattutto per la tresca con quell’altro e la finta moglie”, ha ribadito la Elia nella diretta, pur ammettendo che “una persona può essere anche diversa da quella che si vede all’interno di un reality”. Inoltre, sempre parlando del programma condotto da Alfonso Signorini, la Elia ha riconosciuto alla Sorge un gran merito: “Lei dava una bella vitalità. Sole the queen of dinamiche. L’immunità data dalle opinioniste la salvava, ma mi ricordo che pure il pubblico le salvava“.

Ovviamente, visto i precedenti, alla Elia non sono state risparmiate domande su che genere di rapporto potrà mai nascere tra lei e l’ex gieffina, una volta assieme nel programma della D’Urso. “Io e Soleil potremmo anche andare molto d’accordo, perché no? Penso che è molto brava a parlare, è molto sveglia, ha un gran pelo sullo stomaco, regge le emozioni benissimo”. E ancora: “Se faremo fuoco e fiamme con Sole? Staremo a vedere. Non devo trattare male Sole? No cercheremo di andare d’accordo assolutamente. Cosa penso davvero di Sole? Che è una ragazza molto brava“. Ma solo il tempo ci dirà se questi buoni propositi sono veritieri o se invece la Elia e Soleil finiranno per scornarsi facendo la felicità di Barbara D’Urso.

