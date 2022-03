Hai capelli deboli e opachi? Se vuoi rimediare devi fare così

Quale donna non desidera una chioma fluente e sensuale? Se il vostro problema sono capelli deboli e opachi, non disperate! Ecco i rimedi più efficaci.

Il sogno di ogni donna è quello di poter contare su un aspetto fresco, sexy e, ovviamente, sano. Si sa, la salute passa anche dai capelli, ed è facile riemergere dall’inverno con una capigliatura crespa, indomabile e decisamente trascurata. A prescindere dalla texture del capello, o dal look con cui preferiamo acconciarci, esistono piccoli e pratici accorgimenti da adottare per rivoluzionare completamente lo stato della nostra criniera.

Si tratta di provvedere a semplici impacchi, adatti però ad un trattamento strong. Gli ingredienti sono facilmente reperibili da qualsiasi frigo o dispensa: ecco i 9 rimedi salva-capelli (e portafoglio!), completamente fai-da-te!

Impacchi per i capelli spenti e opachi: ingredienti in pole-position

1- Birra: incredibile, ma vero! La birra è un alleato preziosissimo per la lucentezza dei nostri capelli. Possiamo approfittare di un aperitivo in relax con le amiche, per condividere anche un piccolo rito di beauty routine. Basterà esporre un bicchiere di birra al sole per circa un’ora, in modo da far scomparire le bollicine, ed applicarla sul capello dopo il consueto lavaggio con shampoo. Dopo una ventina di minuti, basterà risciacquare accuratamente i capelli, e applicare poi il nostro balsamo preferito: provare per credere!

2- Aceto di mele: sapevate che l’aceto contribuisce a ripulire la fibra capillare dagli agenti chimici? Basta miscelarlo in parti uguali con dell’acqua fresca (che aiuta a sigillare i pori dei capelli) ed applicarlo dopo il consueto lavaggio. Due o tre minuti saranno sufficienti per ottenere una capigliatura lucente e visibilmente rafforzata!

3- Miele: le api ci donano questo preziosissimo alleato per bellezza e salute, perché non sfruttarlo in tutto il suo potenziale? Mescolando 3 cucchiaini di miele in mezzo bicchiere di acqua tiepida, otterremo una delle maschere per capelli più nutrienti e naturali. All’asciugatura, la nostra chioma risulterà infatti rimpolpata e rinvigorita.

4-Avocado: quante volte abbiamo posato gli occhi su costosi prodotti per capelli a base di avocado? Questo frutto è estremamente nutriente e versatile: frullando la polpa di un avocado a piena maturazione, potremo applicare un impacco-bomba sulla nostra chioma. Si consiglia l’utilizzo di una cuffia per potenziarne gli effetti, e di lasciarlo in azione per circa mezz’ora. Il trattamento è indicato soprattutto a chi presenta capelli molto secchi, e si può ripetere anche 2 o 3 volte a settimana!

5- Caffè: ebbene sì, anche il compagno delle nostre colazioni ha effetti benefici sul capello. Un paio di tazzine di caffè tiepido garantiranno lucentezza immediata ai nostri capelli, e basterà applicare il nostro balsamo preferito per concludere il rituale di bellezza! È particolarmente adatto, inoltre, a chi vira sui toni del nero, castano e cioccolato.

6- Carote: questo trattamento è sicuramente curioso, ma estremamente funzionale. Frullando meticolosamente due carote, si può procedere con un impacco della durata di venti minuti circa. Questi gustosi ortaggi sono infatti in grado di restituire brillantezza e vitalità ai capelli sofferenti: è necessario solamente prestare particolare cura nel successivo risciacquo!

7- Limone: questo trattamento è consigliato solamente a chi gode di una fibra capillare robusta e, di base, sana. Il limone infatti è un ottimo aiuto per la brillantezza del capelli, ma la sua natura acida tende a seccarli leggermente. Due o tre gocce miscelate in acqua sono un ottimo lucidante naturale, ma si consiglia di ripetere la procedura al massimo due volte a settimana!

8- Maionese: anche questo trattamento è un elisir per ii capelli molto secchi e sfibrati. Fatta in casa (è preferibile) o industriale, la maionese rappresenta l’equivalente di un balsamo molto nutriente. Basterà applicarne una dose abbondante sui capelli umidi, e provvedere a risciacquarla accuratamente dopo 10 minuti. I risultati sono garantiti!

9- Banana: ecco un altro ingrediente perfetto per ottenere capelli soffici, nutriti e rimpolpati. La banana, una volta frullata meticolosamente, può essere applicata sulla chioma dopo l’usuale shampoo. I tempi di posa sono minimi: in 10 minuti il profumato impacco avrà tutto il tempo di agire. Ancora una volta, prestate particolare cura al momento del risciacquo!

Siete pronte a sperimentare con questi 9 super-food? Qual è il vostro preferito?

