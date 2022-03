Ucraina: ministro Istruzione, ‘lezioni a scuola e università riprese il 14 in dad dove possibile’

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Le lezioni nelle scuole ed università ucraine sono riprese il 14 marzo, dopo due settimane di stop dall’inizio dei bombardamenti, secondo modalità concordate dagli uffici d’istruzione regionali con l’amministrazione militare a seconda delle condizioni di sicurezza dell’area. Pertanto ci sono chiaramente territori sotto il fuoco nemico dove il processo educativo è fermo”. Lo dice all’Adnkronos il ministro dell’Istruzione ucraino, Serhiy Schkarlet.

“In particolare – spiega – dopo l’invasione russa quasi tutti gli istituti scolastici sono riscorsi all’adozione di due settimane di vacanza. Le lezioni vengono adesso svolte in dad oppure in modalità mista a seconda della situazione di sicurezza dei territori. Per quanto riguarda le università, a inizio marzo 12 istituti hanno proseguito le lezioni in dad, 6 si sono fermati del tutto e gli altri hanno indotto le vacanze. Adesso circa la metà ha ripreso a funzionare in dad. Le altre università proseguono con la pausa di vacanze spesso perché impossibilitate a riprendere a causa dell’occupazione o assedio delle città”.

Il ministro ricorda che “la piattaforma digitale nazionale ‘Scuola nazionale ucraina online’, è attiva e a disposizione 24 ore su 24 per docenti e studenti in Ucraina e all’estero, viene infatti utilizzata in 120 paesi del mondo con lezioni in tutte le materie dalla quinta alla undicesima classe. Per questo i bambini in qualunque parte del mondo si trovino la possono utilizzare e continuare gli studi seguendo il programma ucraino. Inoltre abbiamo creato insieme a Google Ucraina orari scolastici online ed in tv abbiamo avviato il progetto ‘Educazione senza limiti’ che prevede la trasmissione delle video lezioni per le scuole in regioni in cui ci sono problemi con la connessione internet”.

(di Roberta Lanzara)