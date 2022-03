ucraina:-ministro-istruzione,-‘ho-scritto-lettere-e-incontrato-messa-per-aiuti-italia’

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – In che modo l’Italia può aiutarvi? “Mi sono già rivolto ai due miei colleghi ministri della Repubblica italiana con delle lettere. Inoltre ho avuto un incontro con Maria Cristina Messa, ministro dell’Università e Ricerca Scientifica. Ancora una volta voglio ringraziare per il sostegno fornito”. Così risponde all’Adnkronos il ministro dell’Istruzione ucraino, Serhiy Schkarlet ed aggiunge: “Dopo la guerra ci sarà bisogno dell’aiuto di esperti per valutare il livello dei danni causati all’infrastruttura e dei costi necessari per la ricostruzione”.

“Ho già parlato della nostra piattaforma online che è sempre disponibile anche fuori dai confini dell’Ucraina. Vorrei che valutiate la possibilità di sostenerne lo sviluppo, fornendo sussidi che favoriscano l’inserimento di materiale didattico per la scuola elementare, ad oggi mancante. Ed inoltre che siano predisposte sovvenzioni per corsi di formazione e materiali didattici a sostegno degli insegnanti, ad esempio per quanto riguarda il lavoro psicologico da fare con i bambini che vivono la guerra. Infine chiediamo di promuovere la nostra piattaforma tra i membri della diaspora ucraina nel vostro Paese, affinché i bambini ucraini abbiano accesso continuo all’istruzione”.

(Roberta Lanzara)