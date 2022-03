“Spero si risolva tutto…”: Lulù Selassié tradita, sta per scoppiare una lite in casa

La Princess Lulù Selassiè è coinvolta in una zuffa social: la denuncia arriva da una storia di Instagram.

Dopo aver assorbito la notizia della sua mancata vittoria, Lulù Selassiè ha finalmente guadagnato l’uscita dal GF Vip. Dopo 6 mesi di convivenza con il resto del cast, la Princess si è potuta ricongiungere con il resto della famiglia, dopo esser ovviamente corsa tra le braccia del fidanzato Manuel. La sua uscita ha suscitato numerose perplessità nel pubblico, che ne caldeggiava la vittoria.

Molto forte anche nei sondaggi, Lulù è stata invece battuta al televoto da un insospettabile Davide Silvestri, arrivato a sfiorare la vittoria al fianco di Jessica Selassiè. Dopo lo spegnimento delle luci nella casa di Cinecittà, i vipponi hanno potuto condividere la loro esperienza su social. Uno di essi ha scagliato alcune recriminazioni in una diretta Instagram e, al centro della polemica, c’è proprio la loquace Lulù: di chi si tratta?

Manila Nazzaro confessa su social il suo rapporto con Lulù Selassiè: ecco la verità

Manila Nazzaro, conduttrice ed ex Miss Italia, ha compiuto un percorso di crescita all’interno del GF Vip. Durante una diretta su Instagram, l’ex vippona ha raccontato chi, secondo lei, avrebbe meritato la vittoria del format. “Sono felice per la vittoria di Jessica, certo però che tifavo per Lulù tra le due sorelle...“, ha esordito Manila. E ha poi aggiunto: “Perché io con Lulù ho avuto un rapporto molto stretto, sincero e forte. E poi a Lulù dirò che sua sorella Clarissa quando ero dentro al GF Vip ha bloccato il mio profilo e quello di Lorenzo.“. L’indiscrezione-bomba ha fatto tremare i social, e Manila prosegue nell’affondo: “Sì: mi ha bloccata anche con il profilo di Lulù, e infatti non riesco a taggarla. Che poi mi ha bloccata con l’account di Lulù, con cui io ho un rapporto splendido. Spero però che questa cosa si risolva. I rapporti sono personali e lei non c’entra nulla con me e Lulù!“.

A quanto sembra l’inquieta Clarissa ha scavalcato il volere della sorellina Lulù, agendo in sua vece anche tramite i social. Le ragioni di tanta animosità si possono ravvisare nei tentativi di Manila di riportare la minore delle Selassiè alla ragione, durante i suoi numerosi sbalzi d’umore, tuttavia il gesto minaccia di creare le potenziali basi per un conflitto familiare.

Manila ha poi aggiunto: “Con chi sono rimasta in buoni rapporti? Con diversi. Con Miriana certo che mi sento. Ci sentiamo tutti i giorni, e stiamo preparando qualcosa insieme. Sento anche tanto Delia, Francy e Sophie anche, lei è meravigliosa, poi parlo anche con Gianmaria…”. Traspare amarezza dalle parole di Manila, che ha coltivato un rapporto privilegiato, dal tenore madre-figlia, con l’irrequieta Lulù. Sicuramente la Princess avrà modo di appurare perché la sorella abbia autonomamente deciso di scavalcarla in sua assenza: zuffa familiare in vista per le sorelle Selassiè? Attendiamo nuove indiscrezioni al riguardo.

