Oroscopo Paolo Fox di sabato 19 marzo: amore e lavoro al top. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Luna in opposizione in amore sia per oggi che per domani. Siate decisi ma non frettolosi. Per quanto riguarda il lavoro è meglio che vi dedichiate al relax, occasioni favorevoli settimana prossima.

Toro – In amore la situazione va meglio, sono due giornate fruttuose. Bene con una Bilancia. Sul lavoro vi sentite molto attivi, una buona giornata.

Gemelli – La Luna torna attiva in amore, siete determinati ma avete a che fare con qualcuno ostinato. Evitate di stancarvi al lavoro e vedete persone positive.

Cancro – Luna dissonante tra oggi e domani, evitate le polemiche. Sul lavoro i colloqui di questi giorni sono buoni, non fermatevi anche se siete stanchi.

Leone – Sono dei giorni particolari sul versante amore, però oggi e domani Luna e Venere favorevoli vi fanno recuperare. Sul lavoro dovete decidere delle novità, potrebbero arrivare litigi.

Vergine – Se siete innamorati fatevi avanti tra oggi e domani. In ambito lavorativo rielaborerete tutto il v ostro percorso: è positivo.

Bilancia – E’ una situazione astrologica che suggerisce di lasciarsi andare all’amore e di risolvere delle problematiche nate in questi mesi. Attenti sul lavoro, qualcuno potrebbe essere contro di voi: avete la forza per combattere.

Scorpione – Ottima la situazione in amore, novità in arrivo. Oggi potete ricaricare le batterie in ambito lavorativo.

Sagittario – Luna favorevole oggi e domani per l’amore, evitate di isolarvi e parlate con serenità. Il lavoro riprende oppure si affacciano delle novità.

Capricorno – Luna dissonante in amore, disagi in arrivo. Anche sul lavoro ci sono delle polemiche in agguato.

Acquario – Luna favorevole tra oggi e domani in amore. Sei arrabbiato in ambito lavorativo, il motivo è che hai dovuto fare qualcosa che non volevi.

Pesci – La situazione delle stelle è buona in amore, almeno oggi e domani. Sfruttatela per recuperare. Se dovete spendere dei soldi pensateci bene.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di sabato 19 marzo: amore e lavoro al top proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.