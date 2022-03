Oroscopo Branko di sabato 19 marzo: famiglia al centro questo weekend. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Sei talentuoso, sai come mantenere la calma anche quando segui il tuo istinto. Sei sulla strada giusta, l’energia non ti manca: usala con saggezza e cautela!

Toro – Sei ottimista e chi ti sta attorno lo capisce e ti ammira più del solito. Cerca di tenere questo passo, ma occhio alla dieta e al fegato: non eccedere!

Gemelli – Basta pensare al passato, stop con questa tristezza che non ha senso. Cerca di concentrarti di più, hai bisogno di riposarsi e di rallentare: c’è bisogno di una tregua, ma tutto dipende da te e dalla tua forza di volontà!

Cancro – Le iniziative non ti mancano, c’è una bella atmosfera attorno a te. Sei pronto a tutto, determinato a superare gli ostacoli: il morale è ottimo, i risultati arriveranno quando meno te lo aspetti. Non mollare!

Leone – Non hai tempo per tirarti indietro, devi agire. E farlo subito. Occhio al freddo, ai cambi di temperatura: meglio dormire di più, hai bisogno di sano relax!

Vergine – Le opportunità ora non ti mancano e le amicizie per te sono fondamentali. Cerca, però, di riposarti un po’ di più e tutto procederà per il verso giusto!

Bilancia – Le verità sono difficili da accettare e lo sai bene. Ma meglio questo piuttosto che fare i conti con una bugia. Cerca di mantenere la calma e di non sprecare l’energia!

Scorpione – Tutto attorno a te sta procedendo velocemente, ma sai me tenere il ritmo. Sei felice con te stesso, in grado di trovare un equilibrio: cerca di fare più attività fisica!

Sagittario – Cerca di superare i tuoi limiti, di mettere da parte l’atteggiamento frenetico. Solo così tutto andrà per il verso giusto: non hai bisogno di dubitare o di avere dei timori, che sono infondati!

Capricorno – Sei molto ottimista, positivo e determinato e chi ti sta attorno lo sa bene. Continua così, a diffondere amore e tutto migliorerà, anche la salute!

Acquario – Tutto attorno a te sta accadendo velocemente, ma la pace interiore non ti manca. Anzi, sai bene come calmare i nervi e tenere a freno la tensione!

Pesci – Oggi sei felice, determinato, ma cerca di stare attento alle parole perché potresti ferire chi ti sta attorno. Non ci sono ostacoli da superare, devi trovare un equilibrio e la forza non ti mancherà!

