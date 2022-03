Oroscopo Barbanera di sabato 19 marzo: tante novità, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Giornata di lavoro. Il senso di responsabilità spazza via la pigrizia e al suono della sveglia dell’amor proprio lasciate il letto e per il momento anche i sogni.

Toro (21/4 – 20/5) – Impegnati ma sereni, vi godete il clima disteso in casa e con gli amici. Tra piacevoli chiacchierate, la giornata scorre liscia come l’olio.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Luna in quadratura: naturale che non siate in vena. Se poi aggiungete il confusionario Nettuno capirete perché in mattinata vi sentite così stonati.

Cancro (22/6 – 22/7) – Giornata sorridente, con la Luna in sestile che rende il partner espansivo e affettuoso. Giocando bene la partita potete strappare promesse.

Leone (23/7 – 23/8) – Giornata piena dal punto di vista lavorativo. Soddisfacente sotto il profilo della professionalità, che vi vale l’apprezzamento dei colleghi.

Vergine (24/8 – 22/9) – Tensioni in vista in casa e sul lavoro: la Luna nel segno, incitata dal Sole, alimenta scontri e malintesi. Tatto e diplomazia non sono un optional.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Non pretendete troppo quando le circostanze non sono del tutto a favore. Seguite le indicazioni che la vita quotidianamente offre.

Scorpione (23/10 – 22/11) – L’impulso costruttivo della Luna in Vergine sgombra il campo da eventuali voli di fantasia, rimettendo il senso pratico al primo posto.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Luna e Sole vi tengono inchiodati al lavoro alle prese con grane da risolvere. L’unica consolazione è che l’impegno sarà ben remunerato.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Disaccordi tra gli amici in merito ai programmi per la serata? Puntando sul vostro senso pratico potete mediare e trovare soluzioni condivise da tutti.

Acquario (21/1 – 19/2) – Giornata senza appoggi ma fortunatamente anche senza complicazioni. Tutta da inventare: a voi indirizzarla nella situazione che più desiderate.

Pesci (20/2 – 20/3) – La Luna minaccia contrattempi che scombinano i programmi per la giornata. State calmi se potete, discutere con il partner peggiorerebbe la situazione.

