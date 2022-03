“Non sa di cosa parla”: Raffaella Fico rasa al suolo, sbugiardata senza pietà

La soubrette ed ex gieffina Raffaella Fico è al centro di una vivace polemica sui social: tutto fumo e niente arrosto?

Concorrente recidiva nel format “Grande Fratello”, Raffaella Fico è reduce dall’esperienza all’ultima edizione del reality, stavolta in salsa Vip. La frizzante showgirl napoletana aveva infatti animato il programma di Mediaset nell’ormai lontano 2008, conquistando così le luci della ribalta. Ha inoltre militato nell’ottava edizione de “L’Isola dei Famosi“, capitanata da una verace Simona Ventura.

Di lei il pubblico apprezza il carattere schietto e spesso fumantino: nonostante Raffaella sia dotata di enorme diplomazia, non manca di sottolineare le sue convinzioni con ferma pacatezza. Durante il suo percorso nell’ultimo “GF Vip”, la bella soubrette è stata impelegata in un duro confronto con Soleil Sorge: si profila all’orizzonte una bagarre legale tra le due?

Soleil Sorge: tutta la verità su Raffaella Fico agli spettatori di “Casa Chi”

Intervistata dal giornalista di gossip Gabriele Parpiglia (nonché autore del “GF Vip”), Soleil Sorge ha spifferato la sua verità circa il Fico-gate. L’influencer, rea di aver mancato di rispetto a Raffaella, era stata minacciata di ripercussioni legali. Soleil si era infatti rivolta alla Fico, rivolgendole il saluto in slang americano: “Bye, bitch!“. Se, letteralmente, tale termine fa riferimento alla parola italiana “cagna“, l’accezione della dicitura in suolo americano è del tutto differente.

Si intende infatti un saluto scherzoso, una sorta di congedo confidenziale e, sicuramente, poco elegante, ma non offensivo. Soleil ha spiegato a Gabriele Parpiglia il suo punto di vista, smentendo il suo coinvolgimento nella minacciata querela. “Sento spesso dire ‘ti querelo’, ‘ti denuncio’, ‘ti diffido’… Peccato però che non si sappia sempre quello per cui si può fare questo. E spesso e volentieri sono volate parole da parte di altre persone, ben più forti di qualunque cosa io abbia mai detto…“.

L’influencer è sembrata molto serena e disinvolta ai suoi numerosi follower, e ha di nuovo precisato la natura del fraintendimento: “A differenza loro io sto ben attenta con le parole che escono dalla mia bocca. Quindi no, non mi è arrivato proprio nulla. I miei legali sono tranquillissimi. E a questo punto saluto anche voi con il mio bye b**ch!“. La zuffa mediatica tra le due starlette è da considerarsi conclusa? Forse, ma conoscendo il carattere roccioso di Raffaella, è ben difficile che le due giungano ad una riconciliazione duratura. Seguiremo con interesse l’evolversi del caso.

