“non-era-mai-successo…”:-incubo-aka7even,-pubblico-in-rivolta-contro-di-lui

Il cantante Aka7even si sbottona con i suoi follower: il suo passato nasconde trascorsi infelici, ecco cos’ha dichiarato.

Il cantante Aka7even, al secolo Luca Marzano, dopo lo sfolgorante successo ad “Amici“, ha conquistato fama internazionale, calcando i maggiori palchi italiani ed europei. Cavalcando l’onda del successo del primo album omonimo, Aka7even ha guadagnato riconoscimenti di pregio, come la vittoria all’MTV Europe Music Award. Le sue hit “Mi manchi” e “Loca” sono diventate veri e propri tormentoni in radio, ma il cantante ha dimostrato di mirare in alto. Aka7even ha infatti partecipato all’ultime edizione della kermesse di Sanremo con il brano “Perfetta così”, conquistando un meritato tredicesimo posto.

Non è sempre stato rose e fiori per i cantante, però. Con umiltà e ironia il cantante napoletano si è raccontato ai suoi follower, mettendoli a parte di un episodio del suo passato molto spiacevole. Ecco quanto ha dichiarato.

Aka7even: la storia su Instagram sorprende i fan del cantante

Come in ogni storia di successo, difficilmente la carriera di un cantante è priva di intoppi e riscontri amari. Anche i personaggi più affermati, infatti, devono inizialmente districarsi dall’anonimato, e sono spesso pressati da critiche stroncanti e giudizi taglienti. Quanto accaduto ad Aka7even, però, è ben peggiore: il cantante è stato sottoposto ad un vero e proprio linciaggio da parte del pubblico.

Durante uno dei suoi show, agli esordi del suo percorso musicale, il cantante ha proposto al suo pubblico una performance, salutata però nel modo peggiore. Sembra infatti che alcuni spettatori abbiano reagito in malo modo, arrivando addirittura a lanciare bottiglie sul palco. Aka7even rievoca l’episodio con ironia, e rilancia la notizia sul suo Instagram, condividendola con i numerosi follower. L’abbiamo catturata prima della fatidica cancellazione:

Aka7even ha risposto alla domanda dei fan: “Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?“. La risposta è spiazzante: “La prima volta è stata una cringiata assurda! Ricordo che era l’apertura di un rapper oggi super affermato, e mi lanciarono le bottiglie sul palco! Però ho sempre tratto del positivo in tutto ciò che mi è successo, e quel giorno mi ha insegnato ad andare con più palle sul palco!“.

Il cantante napoletano ha dimostrato di saper cogliere con maturità anche gli avvenimenti più spiacevoli: non è certo gratificante ricevere un simile trattamento. Aspettando il rilascio di un nuovo album, ricordiamo che in libreria è disponibile il suo primo libro “7 vite“.

