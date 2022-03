“Mi è venuto un colpo!”: figuraccia per Patrizia Pellegrino, contro di lei si scatena il putiferio

L’ex gieffina sta vivendo un momento di vero imbarazzo. Patrizia Pellegrino l’ha combinata grossa, ecco cos’è successo nelle ultime ore

La showgirl cinquantanovenne è in questi giorni sulla cresta dell’onda per una vera e propria figuraccia commessa nelle ultime ore. Quest’anno, Patrizia Pellegrino ha partecipato al GF VIP, facendosi conoscere per il suo carattere forte e la sua storia di vita. Nata a Napoli, ha lavorato sempre nel mondo della televisione come showgirl, attrice e conduttrice e oggi non si nega anche alcune esperienze nei reality show.

Ciò che ha postato nelle ultime ore, però, sta facendo discutere tutti. Questa volta l’ha fatta veramente grossa, i commenti sono letteralmente spietati.

Patrizia Pellegrino senza filtri: ecco cos’è successo

La showgirl napoletana ha avuto una vita ricca sia di successi che di imprevisti. Fin da piccola, Patrizia Pellegrino sognava il cinema e la televisione e il debutto lo vive nel 1977, dando inizio alla sua lunga carriera. La sua vita lavorativa ha avuto spazio anche per alcune esperienze teatrali, oltre che per due matrimoni e tre figli: Arianna, Tommaso e Gregory.

I primi due sono figli del suo primo matrimonio con Pietro Antisari Vittori, mentre Gregory è stato adottato e ha origini russe. All’interno del GF VIP, Patrizia Pellegrino si è raccontata nelle sue difficoltà quotidiane, che sicuramente l’han messa a dura prova. In primis la disabilità della figlia Arianna, unica sopravvissuta di un parto gemellare. Proprio dopo l’esperienza al GF VIP, poi, la Pellegrino ha anche raccontato di avere un tumore al rene, che sta cercando di affrontare.

La sua vita, però, è anche caratterizzata dalla sua fama e dal rapporto che ha con i fan e i social. La Pellegrino usa molto Instagram per condividere scatti della propria vita ed è seguita da ben 84mila followers. Nelle ultime ore, però, ha commesso una gaffe imperdonabile. Patrizia ha infatti condiviso un suo scatto personale fatto durante uno shooting per invocare lo stop alla guerra in Ucraina. I fan non hanno per niente apprezzato questo gesto, che han giudicato molto poco fine e anche approfittatore:

Insomma, ciò che è successo ha davvero scatenato le critiche. Brutti momenti per Patrizia Pellegrino, che è stata anche accusata di aver riciclato queste immagini già un’altra volta, per la lotta contro la violenza sulle donne:

21/11/2021, scatto riciclato, ché la guerra è una violenza sempre e il fotografo pure costa. pic.twitter.com/0WmTzEitlF — Eleonora D’Amore (@EleonoraDAmore) March 18, 2022

Chissà se l’ex gieffina proverà a difendersi o se lascerà cadere queste accuse nel dimenticatoio. Sicuramente i suoi fan non se le dimenticheranno tanto facilmente.

The post “Mi è venuto un colpo!”: figuraccia per Patrizia Pellegrino, contro di lei si scatena il putiferio appeared first on Ck12 Giornale.