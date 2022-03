“ma-puoi-dire-caz**te-del-genere?”:-tutti-contro-anna-pettinelli,-stavolta-l’ha-sparata-grossa

La coach di Amici21 sta subendo una pioggia di critiche. Anna Pettinelli questa volta l’ha fatta proprio grossa: parole pesantissime

Il serale è sempre più vicino. Ormai le squadre sono formate, i professori si sono accoppiati e i ragazzi stanno iniziando a prepararsi per affrontare al meglio la prima puntata, che sembra avere addirittura tre eliminazioni. Anna Pettinelli è super agguerrita ed è pronta a difendere con le unghie e con i denti i suoi ragazzi, non trattenendosi dal lanciare sfide ardite a quelli degli altri professori.

Nelle ultime ore, però, Anna ha detto una cosa su un ragazzo della squadra di Lorella Cuccarini che non è per niente passata inosservata, soprattutto per il suo sotto testo. Problemi in vista per la coach.

Anna Pettinelli e la frase tanto criticata: Alex nel mirino

Anna Pettinelli ha nella sua squadra due cantanti: Albe e Crytical. Il primo è dentro la scuola di Amici21 sin dal primo giorno e lungo i mesi ha vissuto alti e bassi. Questo percorso l’ha portato spesso e volentieri ad affrontare sfide, sia personali che con altri concorrenti, che però gli han permesso di crescere e di migliorare. Anna Pettinelli stessa, dopo un momento di incertezza sul futuro del ragazzo all’interno della scuola, oggi gli riconosce il grande percorso effettuato.

Crytical, invece, è entrato in corso d’opera. Non è stato facile per lui inserirsi in un gruppo già formato e non sono stati pochi i momenti di difficoltà. Anche per lui, però, Anna ha riservato parole importanti ricche di stima e di fiducia. Durante il daytime andato in onda mercoledì 16 marzo, però, la Pettinelli si è presa del tempo per dire la sua su alcuni studenti delle altre squadre. Ad LDA, di Rudy Zerbi, ha detto di scrivere testi puerili, infantili e di essere un quarantenne nel corpo di un ventenne. Brutte parole che hanno scatenato una bufera sul web:

#AnnaPettinelli che ha in squadra uno come #Albe ha il coraggio di criticare #LDA per testi puerili e infantili. E poi gli dà del 40enne. Quindi incoerenza, stupidità, parole senza senso come è abituata a fare da 2 anni una prof incapace e incompetente come lei.#Amici #Amici21 — Opinionista borderline (@LaGio_91) March 15, 2022

Ma non solo. Nel mirino della professoressa c’è anche Alex, il talentuoso cantante della squadra di Lorella Cuccarini, un ventenne dall’aria profonda e dallo stile che ricorda molto i cantautori degli anni Ottanta. Per lui, la Pettinelli ha riservato parole ambigue. Da un lato ha ammesso la sua innata bravura e capacità vocale. Dall’altro, però, l’ha definito incompleto poiché spesso fermo in mezzo al palco. Le critiche sono quindi arrivate copiose:

Quindi secondo il ragionamento idiota e incompetente di #AnnaPettinelli verso #Alex, un cantante, per essere completo, deve sapersi muovere sul palco. Quindi mostri sacri come De André o De Gregori non sono completi. Ma una “prof” può dire cazzate del genere?#Amici #Amici21 — Opinionista borderline (@LaGio_91) March 16, 2022

Insomma, il serale deve ancora iniziare ma Anna Pettinelli sembra agguerrita più che mai. Chissà quale sarà la risposta dei coach a queste esternazioni: si prevedono grosse litigate.

