“ma-chi-sei?!”:-dono-misterioso-ad-amici21,-lei-perde-la-testa

Un volto molto conosciuto di Amici21 ha messo un annuncio sul social per cercare il mittente di un dono inaspettato. Amore in vista?

Ad Amici21 è scoppiato l’amore, come spesso capita all’interno della scuola di Maria de Filippi. Ogni anno, infatti, nasce qualche coppia: questa volta è il turno di Serena e Albe, ballerina e cantante, e Sissi e Dario, anche loro “professionalmente” diversi. Il fatto di stare insieme per così tante ore al giorno permette ai ragazzi di conoscersi a fondo, scoprendo affinità che mai si sarebbero potute scoprire fuori da quella realtà.

Anche l’anno scorso tra i ragazzi era nato un amore che ancora oggi dura e fa sognare tutti, quello tra Sangiovanni e Giulia Stabile, oggi professionista. Nelle ultime ore, però, anche un altro volto molto noto di queste due ultime edizioni ha ricevuto un dono d’amore: rimane misterioso il mittente.

Amore ad Amici21: sui social la ricerca del romanticone

All’interno della scuola di Amici non son mai mancati gli amori, ma neanche le crisi di cuore, i tradimenti e le litigate tra innamorati. Proprio durante l’anno scorso, infatti, era nato un amore tra Aka7even e Martina Miliddi, lui cantante della squadra di Anna Pettinelli e lei ballerina con Lorella Cuccarini. I due sono stati insieme per un po’ di tempo, sino a quando lei ha avuto ripensamenti poiché si era innamorata di un altro ragazzo della scuola, il cantante Raffaele.

Inimmaginabile la reazione di Aka7even, che rispose a questa verità con pugni al muro e un “per me tu sei morta” che resterà nella storia. Così come ci resterà la storia tra Rosa di Grazia, ballerina, e il cantante Deddy. I due dentro Amici erano innamoratissimi e quando si son trovati uno contro l’altro per un ballottaggio d’eliminazione la tristezza era tangibile. Dopo pochissimi giorni dalla finale, però, i due si sono divisi e il loro amore sembra essersi dissolto in un nonnulla.

Proprio Rosa di Grazia, però, sembra essere pronta a voltare pagina. Nelle ultime ore, la ballerina ha ricevuto un mazzo di rose rosse direttamente a casa. Gesto sicuramente romantico e apprezzato dalla ballerina, che però non conosce il nome del mittente. Rosa, che parteciperà alla prima puntata del serale di Amici21 come ospite, ha quindi fatto un post su Instagram alla ricerca dell’innamorato mittente: chi risponderà?

