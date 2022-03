giovanni-angiolini,-conoscete-il-fratello-della-nuova-fiamma-di-michelle?-fisico-spaventoso

Si moltiplicano i rumors su Giovanni Angiolini, chiacchieratissimo flirt di Michelle Hunziker: spunta anche un fratello super sexy…

Dopo la chiacchieratissima rottura con Tomaso Trussardi, la bella Michelle Hunziker sembra essersi rimessa in pista accanto al noto “Dottor G” de “I fatti vostri”, Giovanni Angiolini. Il sexy ortopedico aveva già conquistato la fama con la sua partecipazione al “Grande Fratello” e, dopo la frequentazione con Michelle, è definitivamente assurto agli onori della cronaca.

La prestanza fisica sembrerebbe essere un privilegio di famiglia: compare all’orizzonte anche un fratello decisamente interessante: scopriamo chi è.

Giovanni Angiolini, il fratello Paolo seguirà le sue orme nel mondo dello spettacolo?

Paolo Angiolini ha conquistato l’attenzione del pubblico femminile in brevissimo tempo: il suo account di Instagram annovera infatti più di 26mila follower. Lo spiatissimo fratello di Giovanni, infatti, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel format “Uomini e Donne“, dove ha corteggiato l’affascinante Clarissa.

Nato nel 1991, Paolo è intenzionato a ricalcare la carriera medica del fratello, specializzandosi però nel ramo della fisioterapia. Il sensuale ex corteggiatore sembra nel frattempo perseguire la carriera di personal trainer, e non manca di pubblicare scatti al cardiopalma nei suoi social. La combo del suo fisico statuario, unito ad un sorriso smagliante, lo rendono appetibile alle numerose fan. A Clarissa di “Uomini e Donne” aveva confidato di esser reduce da alcune esperienze amorose, naufragate però a causa di incompatibilità caratteriali. Si riaccendono quindi le speranze per i cuori single: intanto vi regaliamo qualche immagine del sensuale specializzando.

L’ormai celebre aspirante fisioterapista sembra adorare la Sardegna, sua terra natale, e non manca di condividere scorci mozzafiato con i suoi numerosi follower:

Ecco anche nelle vesti di relatore:

Fautore di uno stile di vita sano e dell’alimentazione equilibrata, Paolo si concede qualche sano sgarro, e incoraggia i fan ad indugiare alle tentazioni golose: con moderazione, però!

Il personal trainer suggerisce infatti: “Resoconto all’ultimo giorno di ferie: nessun pasto dietetico è stato consumato nelle ultime due settimane… staccare dalla dieta e dalla routine quotidiana durante le ferie spesso aiuta a ripartire con una marcia in più!”. Paolo Angiolini si sta rivelando un personaggio estremamente interessante: ne seguiremo con attenzione le prossime mosse!

