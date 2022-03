“gatta-ci-cova…”:-dedica-al-miele-per-francesca-chillemi,-si-scatena-il-gossip

La ex Miss Italia e amatissima attrice è al centro di una bufera di gossip. Dedica dolcissima per lei, è tutta scena o è amore?

Attrice, modella ex ed Miss Italia: Francesca Chillemi nella sua giovane età ha già una carriera invidiabile. Televisivamente nata nel 2003 con la vittoria di Miss Italia, nella sua vita ha fatto soprattutto l’attrice e il ruolo che l’ha fatta conoscere al grande pubblico è quello di Azzurra Leonardi in “Che Dio ci aiuti”.

fOggi Francesca Chillemi è impegnata su un altro set, ma le voci che si rincorrono sono insistenti e si parla di un nuovo incredibile amore. Le ultime parole, poi, tolgono ogni dubbio.

Francesca Chillemi dice addio a Stefano Rosso?

Francesca Chillemi e Can Yaman si sono conosciuti sul set di “Viola come il mare”, una serie tv italiana che andrà in onda da aprile su Canale5 in prima serata. La fiction è stata diretta da Francesco Vicario e prodotta da Lux Vide. Si basa sul romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini e i due attori protagonisti scelti per la serie sono proprio Can Yaman e Francesca Chillemi.

Lui è reduce da una relazione di circa un anno con la conduttrice Diletta Leotta. Francesca, invece, è sposata con Stefano Rosso, figlio del fondatore di Diesel e ha una bambina, Rania. Da un po’ di tempo, però, si vocifera che il matrimonio dell’ex Miss Italia non stia procedendo a gonfie vele. Sono infatti numerosi i gossip che parlano di un flirt nato tra i due attori protagonisti.

I due, però, non hanno mai voluto parlare di questi gossip, né confermandoli né tantomeno volendoli spegnere. In un’intervista recente, Yaman si era limitato a dire che va molto d’accordo con la Chillemi e che con lei ha un bel rapporto. Suo suo profilo Instagram, però, Can ha condiviso un’immagine molto eloquente, che li ritrae sorridenti fianco a fianco. A scatenare i dubbi è la caption: “Viola come il mare, ma bella come il sole“. Nei commenti, infatti, i fan non si trattengono e sostengono che qui gatta ci cova, come scrive un utente.

Chissà se queste siano parole semplicemente riferite alla serie tv, la cui protagonista interpretata da Francesca si chiama Viola. Sicuramente i dubbi ci sono e questi indizi, seminati con sapienza anche per far parlare di sé, coltivano molto bene il clima di sospetto e di gossip che li circonda. Se è vero amore non si può che augurargli il meglio; se, invece, è una mossa commerciale per sponsorizzare la serie non si può dire che non ci siano riusciti.

The post “Gatta ci cova…”: dedica al miele per Francesca Chillemi, si scatena il gossip appeared first on Ck12 Giornale.