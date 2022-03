covid:-giacomoni,-‘mai-dimenticare-vittime-e-loro-familiari’

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Oggi si celebra la giornata per le vittime del Covid-19. Questa data richiama gli accadimenti del 18 marzo 2020, giorno in cui tutti, alla vista delle immagini di Bergamo, abbiamo avuto la percezione della gravità, del dolore e dell’angoscia causate dal virus. Due anni dopo, grazie alla scienza, ai vaccini, al green pass e soprattutto grazie allo straordinario lavoro di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario, abbiamo ridotto sensibilmente gli effetti più gravi del virus e restituito fiducia e serenità agli italiani. Siamo ad un passo dalla fine dello stato di emergenza sanitaria, ma non dobbiamo mai dimenticare il dolore delle vittime del virus e dei loro cari”. Lo afferma Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia e componente del coordinamento di presidenza del partito.

“Così come, è sempre bene tenere in mente -ricorda- la straordinaria risposta data dell’Italia e dagli italiani di fronte all’emergenza. Il nostro popolo nelle più grandi difficoltà riesce a dare il meglio di sé, superando gli ostacoli con coesione, solidarietà e coraggio. Doti indispensabili anche per affrontare l’ulteriore sfida a cui siamo sottoposti in Europa in questo momento storico”.