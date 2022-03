Amazon Prime Video non si ferma più: colpaccio da urlo per tutti gli abbonati

La piattaforma video è pronta a fare sul serio e il botto sarà pazzesco. Novità incredibile per Amazon Prime Video: un ritorno da urlo

Amazon è nato come piattaforma per comprare oggetti, abiti, utensili e nel tempo si è trasformata ed evoluta, andando ad includere tantissimi servizi di utilità quotidiana. Uno degli ultimi e più apprezzati è Amazon Fresh, il servizio che in certe città permette di avere la spesa direttamente a casa propria in meno di tre ore. Non solo oggetti, però: la piattaforma si è ulteriormente ampliata con Amazon Prime Video, il servizio di streaming di show, film e serie TV che fa concorrenza a Netflix.

Insomma, quello che all’inizio sembrava un semplice shop online si sta trasformando in un vero e proprio impero. E ciò che sta per succedere è incredibile ed è la conferma di questa volontà: crescere, crescere, crescere.

Amazon Prime Video torna con la terza stagione

Gli show di Amazon Prime Video si distinguono per l’originalità dell’idea di partenza. Uno dei più amati in Italia è stato “Celebrity Hunted”, lo show in cui alcune celebrità italiane come Diana del Bufalo, Totti, Fedez e Luis o Claudio Santamaria devono provare a raggiungere una meta prefissata senza essere presi dalle spie che li stanno cercando. Un programma nuovo e accattivante, che ha permesso ai telespettatori di conoscere un nuovo lato dei propri cantanti e attori preferiti, vedendoli nei momenti di difficoltà e di tensione.

Sempre Prime Video ospita anche importanti documentari come quello su Tiziano Ferro e sulla sua vita, in cui il cantante si racconta tra amore, fama e alcolismo. Anche “Chiara Ferragni Unposted” è uno dei documentari più amati, poiché mostra i retroscena della vita di una delle influencer più amate, forse la più famosa al mondo. Uno degli ultimi arrivi più seguiti è anche “The Ferragnez”, la serie tv che ha descritto la vita quotidiana di una delle coppie più invidiate e paparazzate d’Italia: quella di Fedez e Chiara Ferragni.

Insomma, Amazon Prime Video punta molto sull’elemento di novità. Proprio questo è al centro anche di LOL, lo show in cui dieci famosissimi comici devono convivere per sei ore all’interno di una stessa stanza senza ridere. La prima edizione ha visto trionfare Ciro Pirello dei The Jackals, mentre la seconda ha incoronato Maccio Capatonda. Proprio in queste ultime ore, Amazon Prime Video ha confermato che di LOL verrà girata anche una terza stagione: un vero e proprio colpaccio per la piattaforma di streaming video, che ormai ha guadagnato il suo posto d’onore nell’olimpo dei contenitori di prodotti d’intrattenimento.

