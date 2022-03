Ucraina: Zelensky, ‘colloquio con Trudeau, obiettivo comune è la pace’

Milano 16 mar. (Adnkronos) – “Ho avuto un colloquio con un altro vero amico dell’Ucraina, il primo ministro canadese Justin Trudeau”. Lo fa sapere su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Ho sottolineato l’importanza del discorso di ieri al Parlamento canadese e l’ho ringraziato per il significativo supporto nella guerra contro la Russia. L’obiettivo comune è la pace in Ucraina”, fa sapere Zelensky, che su Twitter annuncia di avere avuto colloqui anche con il primo ministro irlandese Micheal Martin, con cui ha parlato di come “contrastare l’aggressione e gli orribili crimini della Russia contro i civili”.

A Martin il presidente ucraino ha anche espresso “cordoglio per l’omicidio del giornalista Pierre Zakrzewski da parte di soldati russi”.