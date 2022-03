ucraina:-lagarde,-‘attacco-ha-rivelato-nostra-debolezza-per-dipendenza-energia’

Roma, 17 mar. – (Adnkronos) – “L’invasione russa dell’Ucraina ha gettato un’ombra sull’Europa, mettendo in discussione i principi fondamentali della nostra sicurezza, basati sulla sovranità territoriale e sul rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani”.Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento a una conferenza a Francoforte in cui sottolinea come questa aggressione “ha rivelato la nostra vulnerabilità collettiva, frutto della dipendenza economica da attori ostili” soprattutto sul piano energetico.

La Lagarde ha ribadito il sostegno dell’Eurotower al popolo ucraino, ricordando che “in quanto banca centrale dell’area dell’euro, faremo la nostra parte nella risposta comune. Attueremo le sanzioni decise dall’UE e adotteremo tutte le misure necessarie per garantire la stabilità dei prezzi e salvaguardare la stabilità finanziaria”.