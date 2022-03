Ucraina: Donnarumma, ‘stop gas russo non c’è, alternative più rinnovabili e diversificazione’

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “E’ difficile immaginare uno stop delle forniture del gas russo in questo momento e non sta avvenendo. Se dovesse avvenire possiamo aumentare le importazioni di energia da altri paesi – il nostro governo sta lavorando su questo fronte -, utilizzare il carbone, aumentare le rinnovabili”. Ad affermarlo è il Ceo di Terna, Stefano Donnarumma nel corso della conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati del 2021.

In questo momento, aggiunge, “stiamo entrando in un buon periodo dal punto di vista meteorologico. L’inverno sta finendo. Adesso entriamo nella fase in cui accumuliamo gas”. L’inverno prossimo “eventualmente potrebbe essere il periodo più critico”.