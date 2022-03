“sta-saltando-tutto”:-caos-assurdo-all’isola-dei-famosi,-notiziaccia-poco-prima-dell’inizio

Manca poco all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma è appena arrivata una brutta notizia che sta mettendo tutto a rischio

L’Isola dei Famosi sta per iniziare: l’appuntamento è per lunedì 20 marzo, su Canale5, con Ilary Blasi. Tutto è pronto: i naufraghi son stati annunciati, così come l’inviato, che sarà ancora Alvin. L’aspettativa è alta anche grazie alle diverse novità introdotte nel format, come la partecipazione in coppia, che creerà nuove dinamiche. Nelle ultime ore, però, qualcosa ha messo i bastoni tra le ruote.

La notizia è di poco fa e le conseguenze potrebbero essere davvero disastrose. Brutto colpo per L’Isola dei Famosi, che era pronta a partire con sprint ed energia.

L’Isola dei Famosi: la pandemia sembra ostacolare il reality show

Dopo l’anno scorso, in cui inviato fu Massimiliano Rosolino, Alvin è stato nuovamente scelto per raccontare l’Isola dei Famosi direttamente dall’Honduras. La sua esperienza gli consente, infatti, di conoscere molto bene sia il programma che le dinamiche televisive. Questi due ingredienti, uniti al fatto che lui e Ilary Blasi sono amici da vent’anni, mettono i giusti presupposti per dare vita a un reality d’intrattenimento, mai banale e divertente.

Ilary Blasi avrà di fianco a sé due opinionisti d’eccezione, volti storici della televisione e dei reality show: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. L’inedita coppia affiancherà la conduttrice in questo viaggio estremo, dove sopravvivenza e tenacia sono le parole d’ordine.

Nelle ultime ore, però, è circolata la notizia secondo cui Alvin sarebbe risultato positivo al test per Covid-19. Un brutto colpo per lui e per la trasmissione, che proprio in questi giorni aveva in programma di far partire il conduttore. Volo rimandato, dunque, sperando che si negativizzi presto. Non solo lui, però, sembra esser stato colpito da Sars-CoV-2. Anche Ilona Staller sembra essere positiva al test, che quindi le impedisce di partire per l’Honduras. Sono questi due colpi bassi molto importanti, che non si sa ancora come verranno gestiti dalla redazione.

Secondo alcune voci, pare che la soluzione d’emergenza nel caso in cui Alvin non diventi negativo in fretta sia quella di far partire come inviata Vladimir Luxuria. Per lei non sarebbe una prima volta, poiché ricoprì questo ruolo nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi che andò in onda su Rai2. Sicuramente, però, tutti si stanno augurando che Alvin e Ilona Staller si negativizzino presto, così che tutto possa ritornare alla normalità.

