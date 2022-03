“Sono già scoppiati”: Alex Belli spu**anato totalmente proprio da lei

L’attore Alex Belli è nuovamente al centro di infuocate polemiche nel web: qual è il destino della sua storia con Delia?

Tempo di bilanci per il cast dell’ultima edizione del GF Vip. La lunga avventura a Cinecittà, conclusasi con la sfolgorante vittoria di Jessica Selassiè, ha dato modo agli ex concorrenti di maturare convinzioni, e di sfatarne altre. Miriana Trevisan ha scelto di condividere il suo pensiero con “Casa chi“, e ha rivelato le sue idee sulle coppie famose del GF Vip.

La soubrette si è concentrata in particolare su Alex Belli: quale futuro attende l’attore e la moglie Delia Duran? Ecco le parole di Miriana.

Alex Belli e Delia Duran: Miriana non ha dubbi, futuro breve per la coppia

Intervistata da “Casa chi“, Miriana Trevisan si lascia sfuggire le sue impressioni sugli ex compagni di gioco, e non risparmia pesanti frecciatine all’attore emiliano. La showgirl ha infatti dichiarato: “Quale coppia scoppierà prima? Alex e Delia sono già scoppiati, sono belli scoppiati così!“. Sembra proprio che il teatrino inscenato dall’istrionico volto del reality abbia danneggiato in maniera irreversibile il suo rapporto con la modella venezuelana. I giochi a favore di telecamere avrebbero compromesso la fiducia e il rispetto nel suo legame con Delia e, a sentire Miriana, la rottura sembra uno step molto prossimo, e inevitabile.

La soubrette analizza poi le altre coppie del GF Vip. “Basciano e Sophie? Vedo una grande passione, ma c’è da fare un percorso. Io sentivo le cose più sconce, ma anche le dichiarazioni più belle. Loro due si dichiaravano il loro amore in piena notte…“. I due hanno omaggiato il loro amore sottoponendosi a due tatuaggi gemelli, e sembrano intenzionati a far sul serio. Riguardo alla minore delle Princess e il suo Manuel Bortuzzo, Miriana spiffera l’indiscrezione: “Lulù e Manuel sentivo delle cose assurde di notte, tipo ‘zia Miri aiuto questo mi pizzica e mi fa cose’… La coppia che ha consumato di più al GF Vip? Secondo me Lulù e Manuel, io sentivo e vi giuro che è così. Voi umani non potete capire cosa succedeva in quella camera…“.

Miriana ha le idee ben chiare sulle relazioni degli ex compagni di percorso, ma non si è sbottonata circa la sua chiacchierata love story con Biagio D’Anelli. Alex Belli sceglierà di replicare alle insinuazioni della showgirl? Lo scopriremo ben presto: abbiamo già appurato la fascinazione di Alex per le luci della ribalta…

