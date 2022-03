“pensano-di-offendermi…”:-manila-nazzaro-‘bullizzata’,-arriva-la-denuncia

Dopo i sei mesi di GF VIP, Manila Nazzaro vuole togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Durissima reazione dell’ex Miss Italia

Anche la sesta edizione del GF VIP si è conclusa e ha incoronato Jessica Selassié come vincitrice. Il reality condotto da Alfonso Signorini è stato un successo su tutti i fronti, auditel compreso. La media dei telespettatori è stata di oltre tre milioni di spettatori, per circa 49 puntate complessive. Oggi gli ex concorrenti sono usciti e son tornati alla loro vita reale, non rinunciando però a commentare gli episodi vissuti dentro al reality.

Sui social, Manila Nazzaro si è lasciata andare a uno sfogo senza precedenti e la denuncia dei fatti arriva senza pietà: parole durissime contro tutti.

Manila Nazzaro contro le accuse: “Sono orgogliosa!”

Questa edizione del GF VIP è durata ben sei mesi. In tutto questo tempo, sui social i fan dei diversi concorrenti sono sono duramente battuti per difendere i propri beniamini. Al contempo, però, sei mesi sono anche bastati per creare soprannomi e battute ironiche sui concorrenti che, invece, non erano così amati. Uno dei più famosi è “Egoman”, il soprannome con cui i telespettatori hanno rinominato Alex Belli per evidenziare il suo egocentrismo.

Manila Nazzaro, invece, è stata spesso rinominata “Lavapiatti”. Questo nasce dal fatto che l’ex Miss Italia, nella casa più spiata della televisione italiana, si è spesso e volentieri dedicata alle pulizie sia della casa che della cucina. Spesso gli altri concorrenti la ignoravano, lasciandola in qualche modo alle sue pulizie. Manila Nazzaro è venuta a conoscenza di questo soprannome solo una volta uscita dalla casa e non se l’è fatto assolutamente andare giù.

Su Twitter, infatti, si è lasciata andare a un durissimo sfogo che, con parole decise e precise, denuncia chiunque durante questi sei mesi ha provato a deriderla:

Pensano dì offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così #respect ❤️ — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) March 16, 2022

Nei commenti sotto al post, alcuni suoi fan l’hanno sostenuta dicendole che è la bocca della verità e che, se non ci fosse stata lei, in casa gli altri coinquilini sarebbero stati sepolti in casa dai rifiuti. Spesso e volentieri, infatti, le telecamere inquadravano un ambiente sporco e decisamente poco curato. É quindi innegabile il ruolo della Nazzaro, senza la quale la già drammatica situazione igienica del GF VIP avrebbe raggiunto livelli del tutto poco salutari.

