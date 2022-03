Oroscopo Paolo Fox di venerdì 18 marzo: osate di più, sarete ripagati. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Avete tanta voglia di agire in amore tuttavia non sapete come fare. In arrivo novità entro domenica.

Toro – Luna favorevole in amore: se qualcuno vi piace fatevi avanti. Se avete chiuso una relazione potreste ricredervi. Sul lavoro potrebbe arrivare una buona risposta.

Gemelli – In amore attenzione a quel che dite, parlate solo se è indispensabile. Attenti alle relazioni con Gemelli e Pesci. Se la vorate a chiama potete arrischiare con qualcosa di nuovo, attenti alle persone intorno a voi.

Cancro – Luna dissonante, siate prudenti nel pomeriggio. Un incontro potrebbe rivelare sorprese. Se sul lavoro siete in una situazione critica evitate azzardi. Attenzioni alle polemiche, specie con Capricorno.

Leone – C’è tensione in amore, tenete alla larga le preoccupazioni inutili. Il pomeriggio si migliora. Tante novità in arrivo al lavoro, tenete però la situazione sotto controllo.

Vergine – In amore c’è un buon recupero pomeridiano, domenica si va meglio. Se studiate o volete cambiare lavoro si consiglia cautela e calma.

Bilancia – L’amore potrebbe avere un ruolo principale entro la fine del mese. Sul lavoro desiderate davvero molto cambiare, forse c’è qualcosa da rivedere adesso.

Scorpione – Buona giornata in amore con Luna, Giove e Mercurio favorevoli. Potrebbe estendersi anche ad altri campi. Potrebbero esserci dei piccoli intoppi sul lavoro, ma si può anche sbloccare qualcosa entro il 31 del mese.

Sagittario – Luna favorevole in amore che aiuta a rimediare i rapporti bloccati. In tanti hanno sentito un problema del passato, attenzione perché la routine può portare nervosismo.

Capricorno – In arrivo 3 giorni di conflitto in amore, ma solo nelle relazioni che sono già state in crisi. Sul lavoro se avete un’attività in famiglia dovere rivedere dei punti.

Acquario – Sono in arrivo tre giorni di recupero in amore, sabato sarà una giornata importante per i rapporti. In arrivo una proposta speciale sul lavoro.

Pesci – Buone le stelle in amore, sia per oggi che domani. Approfittatene per recuperare. Se dovete affrontare una spesa pensateci bene.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di venerdì 18 marzo: osate di più, sarete ripagati proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.